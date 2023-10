Libération des otages: la Croix-Rouge en contact avec le Hamas

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est en contact avec le Hamas et les autorités israéliennes pour œuvrer à la libération des otages pris en Israël par le mouvement islamiste ce week-end, selon un communiqué diffusé jeudi.

Le CICR juge aussi que la situation humanitaire dans la bande de Gaza sera «très vite ingérable».

«En tant qu'intermédiaire neutre, nous sommes prêts à effectuer des visites humanitaires; à faciliter la communication entre les otages et les membres de leur famille; et à faciliter toute éventuelle libération», a souligné dans ce texte Fabrizio Carboni, le directeur régional du CICR pour la région Proche et Moyen-Orient.

Au cours d'un point de presse par visioconférence, il a précisé que les contacts avec le Hamas étaient «soutenus» et quotidiens, mais il a refusé de donner plus de détails -en particulier de dire si le CICR sait ou non où se trouvent les otages- respectant ainsi la tradition de discrétion du CICR.

«Nous parlons tous les jours, nous poussons, mais nous ne négocions pas», a-t-il souligné, précisant que ce n'était pas le rôle d'une organisation humanitaire de faire par exemple des offres d'échanges de prisonniers ou autres.

La prise d'otages est interdite par le droit international humanitaire et toute personne détenue doit être immédiatement libérée, a aussi rappelé, M. Carboni.

Des dizaines d'Israéliens et d'étrangers, soldats, civils, enfants et femmes, seraient aux mains du Hamas dans la bande de Gaza depuis son offensive en Israël.

Les autorités israéliennes recensent 150 otages, mais des centaines de personnes sont encore portées disparues et des corps toujours en cours d'identification.

Aucune libération officielle n'est intervenue pour le moment.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a de son côté entamé un processus de négociations avec le Hamas en vue d'obtenir la libération des otages, avait déclaré mercredi soir une source officielle à l'AFP.

Fabrizio Carboni s'inquiète également du sort des civils dans la bande de Gaza, qui est bombardée sans relâche par les forces armées israéliennes en riposte à l'attaque du Hamas. La guerre a déjà fait plusieurs milliers de morts depuis samedi.

Israël a décrété un blocus total de cet étroit territoire surpeuplé - plus de deux millions d'habitants-, coupant l'eau, l'électricité et le gaz.

La situation humanitaire dans la bande de Gaza sera «très vite ingérable», a mis en garde M. Carboni.

Il a expliqué que si le CICR disposait de stocks de certains produits de première nécessité comme de l'essence pour les générateurs électriques et du chlore pour le réseau de distribution d'eau, les bombardements incessants ne permettent pas d'en faire la distribution.

«Les conditions de sécurité ne nous permettent pas de nous déplacer librement», a-t-il souligné.

«Nous n'avons pas d'autre choix, s'il y a un accord (pour garantir la sécurité des humanitaires) que de faire confiance», a-t-il reconnu, tandis que cinq membres du réseau de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) ont été tués depuis le début des hostilités.

M. Carboni a insisté sur la nécessité d'ouvrir un couloir humanitaire - qui a également été réclamé par l'ONU - pour faire entrer les biens de première nécessité, fournitures médicales et carburant pour produire de l'électricité.