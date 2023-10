L'ONU prolonge d'un an sa surveillance des violations des droits humains en Russie

Le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU a prolongé jeudi d'un an le mandat du rapporteur sur les violations des droits humains en Russie, infligeant une deuxième défaite diplomatique à Moscou en moins d'une semaine.

Mardi déjà, au cours d'un vote à l'Assemblée générale de l'ONU à New York, la Russie avait échoué dans sa tentative de regagner un siège au Conseil des droits de l'Homme, dont elle avait été écartée après son invasion de l'Ukraine.

À Genève, le Conseil des droits de l'Homme a voté une résolution, présentée par un très grand nombre de pays européens, destinée à «proroger le mandat de Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme dans la Fédération de Russie (...) pour une période d'un an».

La résolution a été adoptée par 18 votes pour, sept contre, dont la Chine, Cuba, l'Erythrée et le Vietnam, et 22 abstentions, le Conseil comptant 47 membres au total.

La Bulgare Mariana Katzarova avait été nommée en avril première rapporteuse spéciale de l'ONU sur la situation en Russie, l'un des cinq États membres permanents du Conseil de sécurité.

«Il est essentiel» que son mandat soit reconduit «afin de rendre compte de manière objective et indépendante de l'effondrement en Russie de l’espace démocratique et civique», a déclaré avant le vote Christine Toudic, la représentante permanente adjointe de la France, devant le Conseil.

«Aucun pays n'est au-dessus de la critique, aussi sévère ou dérangeante qu'elle puisse paraître et quelle que soit la puissance de son armée», a affirmé pour sa part la représentante américaine Michèle Taylor.

«Restrictions draconiennes»

Dans texte voté jeudi par le Conseil des droits de l'Homme, il est demandé à la Russie de «communiquer de manière constructive» et de «coopérer pleinement» avec l'experte et de lui accorder toutes facilités d'accès à son territoire, ce qu'elle a jusqu'à présent refusé de faire.

La Russie n'a pris part à aucun des débats au Conseil consacrés au rapport de Mme Katzarova en septembre, ni aux discussions jeudi la concernant.

La résolution souligne «l'importante et persistante détérioration de la situation des droits de l'homme» en Russie et que le Conseil est en particulier préoccupé «par les informations selon lesquelles des détracteurs du gouvernement font l'objet d'exécutions extrajudiciaires et par les restrictions draconiennes imposées» aux droits et aux libertés.

Le 22 septembre, présentant les conclusions de son premier rapport, Mariana Katzarova avait déploré «l'énorme répression» en Russie contre les voix critiques depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, le 24 février 2022.

Selon cette experte, la répression en Russie s'est intensifiée et atteint «un niveau sans précédent dans l'histoire récente».

La situation en Russie n'est pas encore comparable au niveau de répression de l'époque stalinienne en Union soviétique, lorsque des millions de personnes ont péri dans des camps du Goulag, avait-elle cependant dit.

«Mais c'est maintenant l'occasion (...) de ne pas laisser la situation en Russie se détériorer jusqu'à ce qu'elle atteigne le niveau des répressions staliniennes», avait estimé Mme Katzarova, appelant à une action internationale.

Dans son rapport, elle a souligné le nombre croissant des personnes poursuivies en vertu d'«accusations» ayant un caractère «politique» depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, avec 513 poursuites de ce type en 2022 et près de 200 depuis le début de cette année.