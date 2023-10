Macabre découverte à Saint-Prime

Le corps d'un homme a été retrouvé sans vie sur un chemin de terre, lundi dernier, dans le secteur du troisième rang, à Saint-Prime.

La Sûreté du Québec a confirmé la découverte du corps jeudi, bien que celle-ci remonte à quelques jours.

Vers 14h30 lundi dernier, les policiers ont été appelés à intervenir dans un secteur du 3e rang, à Saint-Prime, pour un homme inanimé retrouvé sur un chemin de terre, près d'un boisé.

Il s'agit d'un citoyen du secteur, âgé de 36 ans. Son identité n'a toujours pas été dévoilée au moment d’écrire ses lignes.

Des enquêteurs et techniciens en identité judiciaire se sont déplacés sur les lieux pour éclaircir les causes et circonstances du décès. Une autopsie a également été demandée.

La mort est considérée comme suspecte. Très peu de détails ont été dévoilés jusqu’à présent pour ne pas nuire à l’enquête. Selon ce que TVA Nouvelles a appris, l'homme aurait été retrouvé presque entièrement dévêtu et des blessures au visage auraient été observées. Ces détails n'ont toutefois pas été confirmés par la Sûreté du Québec.

L'enquête se poursuit.

«On est en train d'enquêter à savoir s'il y aurait des éléments qui pourraient porter à croire que ce serait un acte criminel ou non. Mais à ce stade-ci, il est toujours considéré comme suspect. On ne peut pas confirmer d'hypothèses», a précisé Nancy Fournier, porte-parole pour la Sûreté du Québec.