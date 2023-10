Moins de stations-service et plus de bornes de recharge au Québec

Le nombre de stations-service a quelque peu diminué au Québec entre 2019 et 2022 tout comme la vente d’essence et de diesel, pendant que les bornes de recharge ont été un peu plus déployées dans les essenceries de la province.

C’est ce qu’a indiqué la 5e édition du Portrait du marché québécois de la vente au détail d’essence et de diesel publiée jeudi par la Régie de l’énergie.

Ainsi, 2779 stations-service étaient en opération dans la Belle Province en 2022, ce qui représente une baisse de 1,49% par rapport à 2019.

Au total, les essenceries ont vendu 8 316 millions de litres de carburant, soit une diminution de 8,64% entre 2019 et 2022, selon la Régie de l’énergie.

Montréal, la Montérégie et les Laurentides comptent à elles seules plus de 42% de l’offre d’essence et de diesel de la province. À l’inverse, les régions de la Côte-Nord, du Nord-du-Québec, de la Gaspésie-îles-de-la-Madeleine, de l'Abitibi-Témiscamingue et de la Mauricie se retrouvent sous le seuil moyen du nombre de stations-service au km2.

Signe de changement, de plus en plus de stations-service proposent désormais des bornes de recharge pour les véhicules électriques.

Près de 130 essenceries offraient ce service en 2022, contre 38 en 2019, d’après le rapport. Cela ne représente cependant que 4,68% du nombre de stations-service du Québec.

Les bornes de recharge ne sont par ailleurs disponibles que dans les stations-service de 10 des 17 régions administratives du Québec, alors que les essenceries de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec ne proposent pas ce service.