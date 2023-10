Onlyfans: une actrice vivement dénoncée pour avoir proposé une collaboration avec sa fille... à nouveau

Des internautes n’ont pas mâché leur mot pour dénoncer l’actrice américaine Denise Richards, qui aurait suggéré sur sa page OnlyFans de collaborer à nouveau avec... sa fille de 19 ans.

«Est-ce que ma mini-moi [Sami Sheen] et moi-même devrions faire une autre collaboration?» a demandé l'actrice de 52 ans sur sa page érotique Onlyfans, en accompagnant le tout d’une image d’elle et sa fille de 19 ans, selon The Mirror jeudi.

La publication a suscité le courroux chez plusieurs internautes qui ont qualifié l’actrice et ancienne modèle Playboy, connue pour son rôle dans la série «Real Housewives» de Beverly Hills, de «malade» et «inappropriée» sur Reddit, selon le média britannique.

«Mini-moi a des sous-entendus que je ne peux pas supporter dans ce contexte. Fais mieux Denise», a déploré un premier utilisateur, tandis qu’un second a martelé que «dans aucun monde, cela n'est approprié», selon ce qu’a relevé«The Mirror.

D’autres ont plutôt qualifié la situation de «malsaine», en relevant la relation entre les deux femmes.

«Denise est vraiment en train de transformer OnlyFans en OnlyFams [seulement famille, en français]», a écrit un troisième sur la plateforme.

En juillet 2022, au moment où Sami Sheen, qui est également la fille de l’acteur Charlie Sheen, avait lancé sa page OnlyFans, l’actrice avait été vivement critiquée par ses fans pour avoir choisi de faire de même, en annonçant une première séance de photo pour le duo mère-fille.

À l’époque, son père avait vivement réagi à la nouvelle en disant ne pas tolérer la décision de sa fille majeure, mais en l’exhortant «à rester élégante, créative et à ne pas sacrifier son intégrité», puisqu’il ne «[pouvait] pas l’empêcher».