Ponceau fermé à Woburn: les travaux débuteront la semaine prochaine

Les travaux de réparation de la route 263 à Woburn débuteront la semaine prochaine, pour une durée maximale de trois semaines.

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) en a fait l’annonce jeudi après-midi, environ deux semaines après la fermeture de la route en raison d’une fissure sur un ponceau. Depuis le 29 septembre, les automobilistes qui souhaitent se déplacer entre les villes voisines de Piopolis et Saint-Augustin-de-Woburn doivent emprunter un détour d’une cinquantaine de kilomètres.

«C’est une bonne nouvelle que les travaux commencent enfin, s’est réjoui le maire de Saint-Augustin-de-Woburn, Guy Brousseau. Par contre, on aurait pensé que ça aurait pu se faire plus tôt. Je trouve déplorable que le MTQ ait pris deux semaines pour faire les plans. Il s’agit d’un axe routier important pour notre communauté, on n’a qu’à penser à nos camions de pompiers qui doivent faire un détour d’au moins 40 minutes pour aller en entraide à Piopolis en cas d’incendie.»

«La sécurité des usagers est une priorité pour le ministère, il fallait faire des plans et devis. Je peux vous dire que deux semaines pour lancer des travaux, c’est très rapide et le dossier a été traité de façon urgente», a répondu la porte-parole du MTQ, Isabelle Dorais.

L’annonce du début des travaux va réjouir les citoyens qui subissent quotidiennement les impacts de cette fermeture, comme le producteur laitier Martin Chouinard.

«Moi, j’ai des champs de l’autre côté du ponceau, c’est à deux kilomètres de ma ferme normalement, et là, je dois en faire 50. En tracteur, je peux vous dire que ça fait toute une différence», s’est-il exclamé.

Mandy Giroux et sa famille habitent à Piopolis et deux enfants vont à l’école de l’autre côté du ponceau qui doit être réparé. Ils font partie de la douzaine d’élèves qui utilisent le transport scolaire qui doit faire le détour d’une quarantaine de minutes chaque matin et chaque soir: «Ils partent plus tôt le matin et arrivent plus tard le soir. Ça leur fait de grosses journées, j’espère que la circulation sur la route 263 sera rétablie avant l’hiver», mentionnait la mère de famille quelques heures avant l’annonce du MTQ.

Environ 650 véhicules circulent à cet endroit quotidiennement.