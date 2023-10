Il n’y aura pas d’ouvertures de nouveaux travaux hydroélectriques sans accords avec les Premières nations, rappellent des experts.

L'enjeu est évoqué alors que jeudi, François Legault et le ministre de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, ont inauguré officiellement le complexe hydroélectrique de la Romain.

Le développemetns de nouveaux barrages pourrait toutefois se révéler compliqué. La situation est d’autant plus délicate pour la Coalition avenir Québec (CAQ), que François Legault avait clairement annoncé son ambition de développer le secteur hydroélectrique du Québec à l’occasion de son élection en 2022.

Or, il s’agit là d’une tâche qui ne sera pas aisée, assure le panéliste de La Joute Gaétan Barrette.

«Au Québec, ça va être très difficile avec les Premières nations [...]. Je peux dire une chose: dans les Première nations, ce que l’on reproche au nord, c’est la frontière géographique de l'accord de la Baie-James: ça arrête avant les Innus... ils ne l’ont pas eu cette entente-là; ce coup-ci, ça ne passera pas, ils la veulent, et toutes les Premières nations la veulent. Et si on n’arrive pas à passer ça, on peut oublier un paquet de barrages», détaille l’ancien ministre de la Santé.

Alors que le territoire est encore en examen par les autorités afin que celles-ci déterminent les rivières potentielles pour de futurs projets de barrages, le chef de la communauté innue d’Ekuanitshit, Jean-Charles Piétacho, a profité de son allocution pour réclamer une révision du modèle de redevances versées aux Premières Nations.

Il s’est voulu très clair: les redevances devront se chiffrer en milliards, et non en millions comme par le passé.

La jouteuse Elsie Lefebvre ne partage pas la perspective plutôt pessimiste de son copanéliste.

«Je trouve que ce qui est positif aujourd’hui, c’est qu’on voit que dans les années récentes, il est possible de s’entendre. Le grand chef a quand même montré une certaine ouverture», indique-t-elle.

