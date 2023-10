Protection du français: le gouvernement du Québec présentera un plan d’action

Le gouvernement du Québec s’apprête à dévoiler un plan d’action comprenant plusieurs mesures visant à protéger le français au Québec qui ciblera notamment les universités anglophones et les plateformes de diffusion en continu.

C’est ce que le ministre de la Langue française, Jean-François Roberge, confirme en entrevue au TVA Nouvelles.

«On s’apprête à rendre public dans quelques semaines un plan d’action global, mais d’ores et déjà, on le dit, on va toucher les universités parce que c’est important de rééquilibrer notre réseau universitaire», affirme M. Roberge.

«Lorsqu’on injecte à Montréal, où, disons-le, ça ne va pas bien pour le français, 10 000, 20 000, 30 000 personnes qui ne parlent pas français, c’est sûr que ça a une conséquence parce que ces gens-là circulent, travaillent, et ça risque de contribuer à l’anglicisation», continue-t-il.

Les plateformes de diffusion de contenu en continu seront également ciblées.

«La question de la vitalité du français se pose de manière plus grande à Montréal, mais pas seulement, parce que quand on pense notamment à la consommation culturelle, quand on regarde au début des années 2000, les jeunes, les moins de 30 ans, écoutaient la télévision, les postes en français.»

«Maintenant les jeunes sont plus sur les plateformes de diffusion en ligne, et le contenu qui leur est suggéré, c’est surtout des choses qui viennent du milieu anglo-saxon, ajoute le ministre. Évidemment, les gens choisiront toujours ce qu’ils veulent écouter, mais on aimerait que ce qui soit proposé, ce soit davantage du contenu francophone.»

Le plan d’action complet devrait être présenté par le gouvernement dans les prochaines semaines.

