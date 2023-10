Un membre fondateur des Isley Brothers s’éteint à l’âge 84 ans

Le membre fondateur Rudolph Isley du célèbre groupe de R&B, de disco et de Soul, les Isley Brothers est décédé à l’âge de 84 ans.

Sa mort a été confirmée au magazine The Rolling Stone par le groupe, qui n’a pas spécifié la cause de son décès.

«Il n’y a pas de mot pour exprimer mes sentiments et l’amour que j’ai pour mon frère, indique son frère, Ronald Isley, dans un communiqué. Il va nous manquer, mais nous savons qu’il est dans un endroit meilleur.»

Le groupe Isley Brothers, formé des frères Ronald, Vernon, O’Kelly et Rudolph Isley, s’est fait connaître à la fin des années 50 et dans les années 60 pour leur chanson à succès «Shout», et plus tard pour leur adaptation de la chanson «Twist and Shout».

Bien que Rudolph a rarement été le chanteur principal sur les chansons du groupe, il était très impliqué dans l’écriture et dans les chœurs sur plusieurs titres, comme «That lady», «Nobody but me» et «Testify».