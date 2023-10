Un voleur aurait facilement trompé Air Canada pour s’emparer de plus de 20 M$ d’or

Par sa «négligence», Air Canada a facilité un spectaculaire vol d’or et de billets de banque survenu en avril à Toronto, allègue le géant américain de la sécurité Brink’s dans une poursuite récemment déposée en Cour fédérale.

L’audacieuse escroquerie, qui avait fait les manchettes ici et à l’étranger, avait permis à son auteur de s’emparer de 400 kilogrammes (près de 900 livres) de lingots d’or, d’une valeur de 20,3 millions$, et de 2,6 millions$ en billets de banque.

Pas le bon document

C’est en présentant un document «frauduleux» qu’un «individu non identifié» a pu commettre le vol de près de 23 millions$, soutient la Brink’s dans sa poursuite.

La personne s’est présentée à l’entrepôt de fret d’Air Canada à l’aéroport Pearson de Toronto vers 18h30, le 17 avril, et a présenté au personnel du transporteur montréalais «la copie d’un bordereau d’expédition aérienne concernant un envoi non lié» aux lingots et aux billets de banque, lit-on dans la poursuite.

«À la réception du bordereau frauduleux, le personnel d’Air Canada a remis les cargaisons à l’individu non identifié, après quoi celui-ci s’est enfui avec les biens», affirme la Brink’s.

«Air Canada a accepté le bordereau frauduleux de l’individu non identifié sans vérifier l’authenticité du document de quelconque façon», déplore la firme américaine.

Toujours au large

À ce jour, aucune arrestation n’a été effectuée dans ce dossier et les cargaisons n’ont toujours pas été retrouvées.

La Brink’s dit avoir réclamé à Air Canada un «remboursement complet» pour les pertes et les dommages encourus, une demande qui serait restée lettre morte.

La firme souligne qu’elle avait opté pour le service «AC Sûreté» d’Air Canada Cargo, lequel promet, à un coût additionnel pour l’expéditeur, «des mesures de sécurité supplémentaires».

Les lingots d’or appartenaient au raffineur suisse Valcambi, propriété du géant indien de la bijouterie Rajesh Exports.

Photo tirée du site web de Valcambi

Quant aux billets de banque, ils appartenaient à la coopérative financière suisse Raffeisen.

Les cargaisons avaient fait le voyage entre Zurich et Toronto à bord du vol 881 d’Air Canada, assuré par un avion Boeing 777. L’appareil a atterri dans la métropole canadienne quelques heures avant le crime.

«Comme il s’agit d’une affaire qui est devant les tribunaux, nous ne ferons pas de commentaires», a indiqué jeudi Air Canada dans un courriel envoyé au Journal.