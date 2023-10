400 nouvelles places en services de garde éducatifs pour les poupons

Une nouvelle voie rapide sera lancée par la ministre de la Famille Suzanne Roy afin de créer davantage de places en services de garde éducatifs pour les poupons.

D’ici six mois, 400 nouvelles places devraient être créées pour les poupons alors que 500 places seront réaffectées dans le réseau.

«On reprend les places puis on les redonne pour s’assurer qu’elles soient ouvertes plus rapidement», explique la ministre.

Les milieux de vie qui ont de la disponibilité devront cependant se porter volontaires.

«À partir de novembre, il faut vraiment trouver la façon de rendre disponibles rapidement les places», ajoute Mme Roy.

«Il faut aller encore plus vite, ajoute-t-elle. Il y a des parents qui attendent, on est en pénurie de main-d’œuvre. On veut que les gens puissent retourner au travail, qu’on augmente la vitesse, qu’on augmente le rythme. Il faut qu’on fasse les choses autrement.»

À la pouponnière Jardin d’enfants du CPE L’Anse aux lièvres dans l’arrondissement Cité-Limoilou à Québec, le nombre d’enfants de moins de 18 mois passera de 20 à 30.

Dans ce CPE, la liste d’attente est énorme.

«La dernière fois que j’ai regardé, on était à plus de 400 enfants sur la liste d’attente», affirme la directrice générale Chantal Cournoyer.

La ministre se dit consciente qu’il y a toujours trop de parents en attente d’une place, et compte être en mesure de livrer 35 000 places d’ici deux ans.

Voyez les explications dans la vidéo ci-dessus