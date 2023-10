Une éclipse va faire apparaître un «cercle de feu» dans le ciel samedi

Les Américains auront la chance de pouvoir observer en primeur samedi une éclipse annulaire, la Lune devant recouvrir le Soleil durant quelques minutes en laissant apparaître un «cercle de feu».

L’éclipse sera ensuite visible dans plusieurs pays d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud (Mexique, Colombie, Brésil...).

Au Québec, c'est une éclipse partielle qui pourra être observable entre 12h et 14h.

Lors d’une éclipse annulaire, la Lune est un peu plus éloignée de la Terre que durant une éclipse totale, et son diamètre semble donc, de notre point de vue, légèrement inférieur à celui du Soleil -- ce qui produit cet «anneau» orange.

Getty Images via AFP

L’événement, qui promet d’émerveiller des millions de personnes, est également une opportunité scientifique pour la Nasa, qui prévoit d’étudier de près les changements de température et dans l’atmosphère.

Pour l’admirer, des lunettes spéciales certifiées doivent être portées, même pour ceux plus éloignés de la zone optimale d’observation, qui ne verront donc qu’une éclipse partielle, a martelé l’agence spatiale américaine.

L’éclipse sera visible à partir d’environ 09H15 du matin heure locale dans l’État américain de l’Oregon, et traversera les États-Unis jusqu’à apparaître vers 11H50 locales dans le ciel du sud du Texas.

Getty Images via AFP

Au total, elle pourra être observée dans une partie de huit États américains (avec la Californie, le Nevada, l’Utah, l’Arizona, le Colorado et le Nouveau-Mexique).

Le «cercle de feu» laissant apparaître le pourtour du Soleil durera de quelques dizaines de secondes à plus de 5 minutes, en fonction du lieu d’observation.

Aux États-Unis, «plus de 6,5 millions de personnes vivent sur le trajet de l’éclipse», a expliqué lors d’une conférence de presse Alex Lockwood, de la Nasa. Quelque 68 millions de personnes vivent à environ 300 kilomètres autour du tracé, soit à seulement quelques heures de route, a-t-elle ajouté.

«Et tout le monde aux États-Unis continentaux pourra en réalité voir une éclipse partielle», a souligné la responsable.

La Nasa prévoit de diffuser un programme vidéo sur son site internet, avec des directs depuis le Nouveau-Mexique et le Texas.

À Albuquerque, un grand festival annuel de montgolfière ayant lieu au même moment promet de livrer des images sensationnelles.

Fusées-sondes

L’événement a également valeur de répétition générale avant une éclipse totale prévue en avril 2024 au-dessus des États-Unis.

Ces deux éclipses, annulaire et totale, «vont être absolument époustouflantes pour la recherche scientifique», a déclaré Madhulika Guhathakurta, scientifique au sein du département d’héliophysique de la Nasa.

«Durant une éclipse solaire se produit une baisse significative de la densité d’électrons dans la ionosphère», une couche de l’atmosphère, a-t-elle expliqué.

Et «même si les effets atmosphériques des éclipses solaires ont été étudiés depuis plus de 50 ans, de nombreuses questions persistent», a-t-elle souligné. Par exemple, «quelle quantité de la ionosphère est affectée, pour combien de temps, et pourquoi est-ce le cas?»

La Nasa lancera trois fusées-sondes depuis la base militaire de White Sands au Nouveau-Mexique: une avant l’éclipse, une pendant, et une dernière après l’événement.

Le but est de collecter des données sur les champs magnétique et électrique, la densité d’électrons, et la température, qui baissera à cause de l’ombre produite par la Lune. Celle-ci pourrait aussi déstabiliser les animaux.

Une éclipse totale avait eu lieu en 2017 aux États-Unis. Après celle d’avril, la prochaine aura lieu en 2044 dans le pays.

Une éclipse totale sera également visible en Espagne en août 2026.

Le Soleil est environ 400 fois plus gros que la Lune, mais est aussi 400 fois plus loin, c’est pourquoi les deux astres apparaissent d’une taille similaire depuis la Terre.