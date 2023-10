Attaque du Hamas: Israël reconnaît des «erreurs» de ses services de renseignement

Le conseiller à la sécurité nationale du gouvernement israélien a reconnu samedi des «erreurs» des services de renseignement en amont des attaques sanglantes perpétrées par surprise le 7 octobre par des Palestiniens du Hamas en Israël.

«C'est mon erreur, et cela reflète les erreurs de tous ceux qui réalisent les évaluations» dans les services de renseignement, a déclaré lors d'un point presse Tzachi Hanegbi, qui avait récemment indiqué ne pouvoir prédire d'attaques du Hamas.

«Nous pensions vraiment que le Hamas avait retenu la leçon» de sa dernière guerre majeure contre Israël, en 2021, a-t-il ajouté.

Des combattants du Hamas ont pénétré le 7 octobre en Israël, où ils ont tué plus de 1300 personnes, la plupart des civils, dont des enfants.

AFP

L'armée israélienne a confirmé samedi avoir identifié «plus de 120 civils» retenus captifs à Gaza, parmi lesquels environ 150 otages enlevés par le Hamas qui a menacé de les exécuter. Des centaines de personnes restent portées disparues, et des corps sont toujours en cours d'identification.

M. Hanegbi a par ailleurs rejeté toute discussion autour d'un échange de prisonniers avec le Hamas.

«Il n'est pas possible de négocier avec un ennemi que nous avons juré d'anéantir», a-t-il lancé.

Les frappes de représailles des forces israéliennes sur la bande de Gaza, un petit territoire pauvre et en état de siège coincé entre Israël et l'Égypte, ont fait plus de 2200 morts côté palestinien, la plupart des civils, dont 724 enfants, selon les autorités locales.