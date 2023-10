Des sièges en revente beaucoup plus chers sur la plateforme Billets.ca

Une dame de la Rive-Nord de Montréal qui a acheté une paire de billets à 135 $ sur la plateforme de revente Billets.ca, pour un spectacle de Christian Bégin, s’est retrouvée à payer beaucoup plus cher pour de moins bonnes places.

En octobre 2022, Lyne L’Espérance a mis la main sur deux billets pour le spectacle Les Péchés Capitaux de Christian Bégin, au Zénith de Saint-Eustache.

« Il n’y avait pas beaucoup de disponibilités, mais je me suis dit que je tenais vraiment à le voir », se rappelle Mme L’Espérance.

Croyant être sur le site web officiel du Zénith, elle a acheté une paire de billets à 135 $ dans la rangée Y, soit l’avant-dernière de la salle.

Or, quelque temps après, une amie lui a indiqué avoir trouvé des sièges moins chers à 45 $ chacun dans les premières rangées. Mme L’Espérance a donc déboursé 14 $ de plus par billet, en plus des taxes et des frais qu’impose Billets.ca.

Parmi les premiers sur Google

Cette entreprise installée au Québec depuis une vingtaine d’années est une plateforme qui permet la revente de billets.

« J’ai tout simplement cherché l’artiste à travers le moteur de recherche. Évidemment, les résultats payants au niveau de Google apparaissent en premier. Donc, je n’ai pas réalisé que j’étais sur le site de Billets.ca », exprime Mme L’Espérance, une habituée des spectacles.

« Le commerçant doit informer [le consommateur] du fait que c’est un site de revente, du nom de la billetterie officielle qui vend les billets, du prix régulier de ces billets-là. Et il doit indiquer aussi le fait qu’il pourrait avoir des billets à un prix moins cher sur le site de la billetterie officielle », explique Alexandre Plourde, avocat chez Option consommateurs.

À l’avenir, Mme L’Espérance prendra le temps de vérifier qu’il s’agit bien d’un site web d’une billetterie officielle avant de conclure une transaction.

« Regardez quand vous achetez vos billets parce que vous payez parfois trop cher », prévient Mme L’Espérance. « Et ce ne sont pas les meilleures places », ajoute-t-elle.

Plaintes à l’OPC

Par ailleurs, l’Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) dit avoir déposé 230 plaintes à l’Office de la protection du consommateur (OPC) en lien avec Billets.ca.

Ces plaintes visent principalement des reventes de billets qui contreviendraient à la Loi sur la protection du consommateur. Celle-ci interdit notamment à un commerçant de vendre des billets à un prix supérieur à celui annoncé par le producteur.

De son côté, Billets.ca dit agir comme un intermédiaire entre l’acheteur et le vendeur, et non pas comme un commerçant.

Jointe par courriel, la compagnie n’a pas souhaité répondre à nos questions, stipulant qu’elle l’avait déjà fait à plusieurs reprises depuis l’adoption du projet de loi en 2012.

