Décès de l’actrice Piper Laurie à 91 ans

L’actrice américaine Piper Laurie, nommée trois fois aux Oscars et connue notamment pour ses rôles dans Carrie et The Hustler, est décédée samedi à 91 ans, à Los Angeles, a confirmé son agent à plusieurs médias.

Celui-ci a confirmé que la comédienne était malade depuis un moment. La cause exacte du décès de l’actrice n’a toutefois pas été annoncée.

«Une magnifique humaine et l’un des plus grands talents de notre époque», a déclaré l’agent de l’artiste, Mario Rosenberg.

AFP

Née Rosetta Jacobs à Détroit, au Michigan, en 1932, l’actrice a fait changer son nom pour Piper Laurie en 1949.

Elle a effectué ses débuts cinématographiques dans le film Louisa, travaillant notamment avec le futur président américain Ronald Reagan, qu’elle a même fréquenté pendant un moment.

Après quelques rôles tombés dans l’oubli, Piper Laurie a partagé la vedette avec Paul Newman, dans le film de 1961 The Hustler, pour lequel elle a obtenu la première de trois nominations aux Oscars.

AFP

Celle-ci a ensuite disparu d’Hollywood, pour se concentrer sur son mariage et sa famille.

Le public l’a retrouvé dans le film Carrie, où elle campait le rôle de la mère extrémiste religieuse de la protagoniste. Cette interprétation lui a valu une nomination pour l’Oscar de la meilleure actrice de soutien.

En 1986, elle a été en nomination pour ce même oscar en raison de son rôle dans le film Children of a Lesser God.

Piper Laurie a également fait partie de la distribution de la célèbre série télévision de David Lynch Twin Peaks. Son rôle lui a permis de décrocher un Golden Globe en 1991.

WENN.com

Parmi ses autres apparitions notoires au petit écran, mentionnons les séries ER, The Twilight Zone, Frasier, Will & Grace, Law & Order et MacGyver.