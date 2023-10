Ils tentent de sauver un chien pris dans une grotte, mais se retrouvent face à un ours

Des pompiers qui tentaient de sauver un chien qui est tombé dans une grotte d’un boisé du Tennessee ont eu la surprise de leur vie quand ils ont découvert qu’un ours dormait dans cette même crevasse.

Le chien, nommé Charlie, est resté pris dans la grotte à 12 mètres sous terre pendant trois jours avant l’intervention du Service de sécurité incendie du comté de Walden Creeks, à une centaine de kilomètres au sud de Nashville.

Les pompiers se sont présentés sur place mardi avec un système de poulies leur permettant de descendre dans la grotte, rapporte CNN.

Le service de sécurité incendie indique dans une publication sur Facebook que leur intervention a «pris un tournant quand une pompière s’est retournée et a trouvé un ours qui dormait à un mètre sous elle».

L’équipe a été en mesure de quitter la grotte sans que l’animal se réveille.

Les pompiers sont revenus sur les lieux mercredi et ont finalement été en mesure de sauver le chien, l’ours ayant fui entre temps.

Image tirée de Facebook - Waldens Creek Volunteer Fire Department

«Charlie est resté pris dans la grotte pendant trois jours, et a passé une partie de cette période avec un ours d’à peu près deux ans et pesant 200 livres, ajoute-t-on dans la publication Facebook. Il était déshydraté et avait faim, mais sinon, il se trouvait dans une bonne condition.»

Image tirée de Facebook - Waldens Creek Volunteer Fire Department

Le chien a ensuite pu retrouver son maître en toute sécurité.