«Je me rends compte de la chance que j’ai eue»: une Montréalaise raconte ce qu’elle a vécu en Israël

Une professeure de danse de l’Université du Québec à Montréal raconte ce qu’elle a vécu alors qu’elle se trouvait en Israël samedi dernier lors de l’attaque-surprise du Hamas.

Caroline Laurin-Beaucage se trouvait à Jérusalem en tant que chorégraphe pour un spectacle impliquant une Israélienne, une Palestinienne et une Russe dans le cadre d’un festival de danse.

«Il y a des chambres anti-bombes dans les hôtels. Il y a des endroits pour aller se réfugier. On a 90 secondes pour se réfugier à partir du moment où on entend le signal d’alarme et on y reste pour ne dizaine de minutes.»

«J’ai l’impression qu’un mois s’est écoulé entre samedi passé et samedi cette semaine», évoque-t-elle.

«Je me rends compte de la chance que j’ai eue quand même cette journée-là», dit-elle.

Puisqu’elle était invitée dans le cadre d’un festival, Caroline a également eu la chance d’être en contact avec une employée des Affaires publiques canadiennes, rencontrée au spectacle, qui l’a aidée à revenir au pays.

Elle rapporte d’ailleurs que les Israéliens sont habitués à se réfugier dans les abris anti-bombes lorsqu’une alerte survient. Toutefois, ce n’est pas le cas pour les touristes.

«Je pense à ceux qui doivent vivre avec cette réalité-là au quotidien, une réalité qui est, pour moi, surréaliste», a-t-elle conclu.

Rappelons que plusieurs Québécois et Canadiens sont toujours coincés en zone de guerre à l’heure actuelle.