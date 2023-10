Le plus grand événement de piratage au pays

Le Centre de congrès de Lévis accueille pour quelques jours le plus grand événement de piratage informatique au pays, le Hackfest.

Il s’agit d’une occasion en or de parler d’un enjeu qui touche un grand nombre de Québécois : la cybersécurité.

«Malheureusement, la majorité des gens, tant qu'ils n'ont pas vécu un sinistre, on parle ici de sinistre informatique, ils ne verront pas la pertinence d'investir, tant efforts et argent», explique l’expert en cybersécurité Steve Waterhouse.

Selon une récente étude, seulement 20% des PME en province qualifient d'excellent leur niveau de protection contre les cyberattaques. Le Hackfest se veut l'occasion de discuter d'enjeux et de solutions pour les contrer.

«C'est ce qui va faire qu'on va améliorer la sécurité au pays. Il manque d'investissements. Quand on parle, dans les nouvelles à tous les jours, des brèches de sécurité, souvent c'est le manque de budget ou le manque de compréhension. Ça arrive toujours à quelqu'un d'autre et pas à moi», indique le cofondateur de l’événement, Patrick Mathieu.

Si la protection de données sensibles est un enjeu fondamental pour les entreprises, il est aussi primordial pour les particuliers de chercher à protéger leurs renseignements personnels. La vigilance est de mise.

«C'est pareil comme notre hygiène personnelle: il faut en prendre soin. Est-ce qu'il faut donner... Comme une brosse à dents? On passe-tu la brosse à dents à quelqu'un d'autre? Non. Le mot de passe, c'est la même chose. On ne le partage pas. Est-ce qu'il faut de temps en temps entretenir nos vêtements? Oui. Pour qu'ils durent longtemps, nos systèmes, il faut les mettre à jour, les garder à jour afin d'éviter qu'ils aient des vulnérabilités», illustre Steve Waterhouse.

