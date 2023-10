«Le Québec est dans l’œil de l’ouragan» des changements climatiques

Alors que l’année 2023 est presque assurée d’être la plus chaude jamais enregistrée, les canicules, feux de forêt, inondations et autres catastrophes naturelles menacent le monde entier, mais d’abord les régions nordiques.

• À lire aussi: «Plus de 99%» de chances que 2023 soit l'année la plus chaude jamais enregistrée

• À lire aussi: Fleuve Saint-Laurent: le mois de septembre le plus chaud en 40 ans

• À lire aussi: Météo au Québec: le pire est passé, mais le temps restera gris

C’est ce qu’a affirmé le météorologue Gilles Brien, en entrevue à LCN.

L’expert a été appelé à commenter le rapport de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA), publié vendredi, qui estime à 99% les chances que 2023 soit l’année la plus chaude jamais observée.

«Le Québec est dans l’œil de l’ouragan pour les prochaines années, parce que si on ne ferme pas le robinet des émissions de gaz à effet de serre, les températures vont continuer d’augmenter. Et ce qu’on va connaître dans les prochaines années, ce sont des records de plus en plus anormaux», clame-t-il.

Des changements climatiques discriminatoires

Or, le réchauffement de la planète n’a pas un impact égal sur l’ensemble de la planète, rappelle Gilles Brien.

«Le réchauffement climatique affecte deux ou trois fois plus vite les régions du nord que le sud», indique le météorologue.

De plus, au sein de la société, ce sont généralement les personnes les plus vulnérables, telles que les aînés, les immigrants et les itinérants, qui sont les premiers affectés par les changements climatiques, mentionne M. Brien.

«Les changements climatiques sont très discriminatoires. Quand il arrive des canicules et des vagues de chaleur, ce sont les premières victimes»

Pour voir l’entrevue complète, visionnez la vidéo ci-haut.