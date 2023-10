«On est tellement soulagés»: Des voyageurs en Israël rentrent à Montréal

Une grande famille était réunie en pleine nuit, à l’aéroport international Montréal-Trudeau, pour accueillir neuf de ses proches qui étaient en Israël depuis le début du mois.

«On attend de les voir depuis une semaine, on était inquiets, mais maintenant on est vraiment soulagés», lance Annie Rahal juste avant de faire de grands signes de la main à sa belle-mère et ses tantes qui venaient de franchir la porte du terminal.

Mario Beauregard / Agence QMI

Le 2 octobre dernier, un groupe de 91 femmes de la communauté syriaque de Laval s’est envolé vers Tel-Aviv pour y vivre un pèlerinage de deux semaines. Leur voyage mémorable a été abruptement interrompu par les attaques du Hamas la fin de semaine dernière.

Mario Beauregard / Agence QMI

«On était tellement heureux de pouvoir faire un pèlerinage en Israël, le début a été très agréable, mais tout a changé dimanche [...] il y avait des femmes dans le groupe qui avaient tellement peur qu’elles ont quitté Israël en voiture [pour se rendre à l’aéroport le plus près]», explique le père Élie, responsable du groupe.

Le groupe de femmes a rapidement quitté l’aéroport, mentionnant au passage qu’elles étaient «exténuées», mais soulignant aussi qu’elles étaient heureuses de rentrer au pays.

Plusieurs membres de la famille Kanou ont avoué au Journal être «heureux» et «reconnaissants» d’enfin revoir leurs proches sains et saufs. Le groupe devait initialement revenir jeudi, mais, à cause du conflit, leur vol a été repoussé à vendredi.

Mario Beauregard / Agence QMI

Caroline Tokmagi, la nièce d'une des passagères, attendait patiemment le retour de sa tante, bouquet de fleurs à la main.

«Je suis venue chercher ma mère qui est arrivée dans un autre vol un peu plus tôt, et là ma tante revient enfin. Je suis vraiment heureuse de les retrouver», se réjouit-elle.

Mario Beauregard / Agence QMI

Plusieurs membres du groupe ont mentionné qu'ils étaient satisfaits de la gestion de la situation et de l'intervention du gouvernement du Canada dans leur dossier. Après plusieurs jours d’inquiétude, ils ont fait partie de la centaine de Canadiens qui ont finalement quitté Israël dans le premier vol nolisé.