Prix de l’épicerie: que peut faire le gouvernement Trudeau?

Alors que le ministre François-Philippe Champagne a assuré aux Canadiens que les grandes chaines d’épicerie allaient stabiliser les prix, peut-on s’attendre à plusieurs rabais?

• À lire aussi: Magasins à 1$: «C’est les mêmes produits, mais à moitié prix»

• À lire aussi: Stabilisation des prix à l’épicerie: les démarches du ministre remises en question

En entrevue sur les ondes de LCN, un spécialiste de l’industrie agroalimentaire affirme que le fédéral et les entreprises privées peuvent faire leur part pour diminuer les prix à l’épicerie.

Les prix diminuent pour plusieurs catégories d’aliments depuis le mois de juillet, indique Sylvain Charlebois.

Les épiciers prévoient même des rabais, plusieurs mois à l’avance, pour la Saint-Valentin et Pâques.

«Il ne faut quand même pas donner trop de crédit à Ottawa par rapport aux rabais», explique-t-il.

Selon lui, le gouvernement Trudeau pourrait poser un geste fort pour diminuer la facture à l’épicerie.

«Il y a beaucoup de produits qui sont très bons pour la santé, de très bons produits du Québec qui sont vendus comme collations, et les collations sont taxables. La réduflation fait en sorte que de plus en plus de produits qui sont considérés comme des collations», dit-il.

TVA Nouvelles

Le retrait de cette taxe au détail pour certains produits alimentaires pourrait donner un léger répit aux Québécois, croit-il.

En moyenne, quelque 4600 produits sont taxés dans les marchés d’alimentation.

*Voyez l’intégralité de l’entrevue dans la vidéo ci-dessus*