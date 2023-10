L’ex-patron de Mega Brands vend à perte dans l’Ouest-de-l’Île

Tous les jours, des centaines de propriétés changent de mains au Québec, la plupart sans qu’on puisse en connaître les fins détails. C’était avant qu’on ne s’y intéresse... Voici les dernières transactions qui ont retenu notre attention.

Le fils du fondateur et ancien chef de l’innovation de Mega Brands, Vic Bertrand, vient de vendre sa résidence de Beaconsfield, en banlieue ouest de Montréal, pour 2M$, soit pour 25% sous le prix payé trois ans plus tôt.

Située au 501 chemin Lakeshore, à l’intersection de l’avenue Woodland, la résidence compte deux étages et cinq chambres, dont deux équipées de leurs propres salles de bain. En plus d’avoir deux garages et un sous-sol entièrement aménagé, cette demeure construite en 2012 offre à ses résidents une superficie habitable de 468,70 m2 sur deux étages, et un terrain quatre fois plus grand de 1 940 m2.

Photo Agence QMI, JOEL LEMAY

Vic Bertrand est l’un des deux fils du fondateur de Mega Bloks, devenue Méga Brands, Victor J. Bertrand. Il a gravi les échelons de l’entreprise familiale jusqu’à sa vente à Mattel en 2014, pour 460 M$US. Au moment de sa vente, Vic Bertrand était chef de l’innovation de l’entreprise inscrite au Nasdaq.

Quelques années après, Vic Bertrand a occupé pendant deux ans – jusqu’en 2021 – le poste de président et chef de la direction de Toy R Us Canada. Il s’affiche aujourd’hui sur LinkedIn à titre de président de Stratinn inc., une société de consultation fondée en 2014.

Photo d'archives, Agence QMI

Vic Bertrand et sa conjointe avaient acheté cette demeure en 2020 pour 2 675 000$. Quelques mois plus tôt, cette même résidence avait été affichée à 3 698 000$ par son vendeur John Di Genova.

Au dernier rôle d’évaluation municipale, cette résidence s’était vue attribuer une valeur de 2 992 600$, soit 23% de plus que trois ans plus tôt (2 433 000$).

Un droit de mutation 80 137$, payable à la Ville de Beaconsfield, s’ajoute au prix d’achat pour l’acquéreur.

