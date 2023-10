Une défaite crève-cœur pour le Rocket

L’attaquant du Rocket de Laval Philippe Maillet avait bien cru avoir envoyé le match en prolongation en égalisant la marque 4 à 4 dans les ultimes secondes du match, mais le but a été refusé et la troupe de Jean-François Houle s’est finalement inclinée en temps réglementaire 4 à 3 face aux Canucks d’Abbotsford, samedi, à la Place Bell.

Treize secondes après l’égalisation du Rocket grâce au deuxième but du match de Lias Andersson, Tristen Nielsen a redonné les devants aux Canucks grâce à son troisième filet de la rencontre.

• À lire aussi: Les Sénateurs se défont facilement des Flyers

• À lire aussi: Oilers: Du renfort important attendu

L’inefficacité du Rocket en avantage numérique aura fait mal, car il n’a tiré profit que de deux occasions sur neuf. Dans la défaite, Joshua Roy, qui a fait trembler les filets une fois, et Joel Armia (une aide) ont connu des performances inspirées.

Le premier cité a dirigé la rondelle vers le cerbère d’Abbotsford Nikita Tolopilo 10 fois, en plus d’avoir récolté une mention d’aide. Le second nommé a tiré huit fois au but. Ils ont totalisé à eux deux 18 des 44 lancers du Rocket.

Le gardien partant des Lavallois Strauss Mann a effectué 25 arrêts sur 29 tirs.

Enfin, le Rocket a subi un coup dur lorsque l’avant Emil Heineman a quitté la rencontre, en deuxième période, après un choc avec l'arbitre Mathieu Menniti. Il n’est jamais retourné dans la partie.

Le Rocket tentera de remporter son premier match de l’année, mercredi, quand les Americans de Rochester seront de passage à la Place Bell.