Vidéo inédite: voyez Ginette Reno chanter au mariage du Hells Angels René Charlebois

La somptueuse réception de noces du motard René Charlebois, qui a frappé l’imaginaire des Québécois en 2000 en raison de la prestation de la chanteuse Ginette Reno, constituait aussi une formidable opération de relations publiques visant à exposer toute la puissance des Hells Angels et de leur chef Maurice « Mom » Boucher.

C’est non seulement l’avis de plusieurs de nos sources policières, mais c’est aussi la nette impression que donne une vidéo obtenue par notre Bureau d’enquête des meilleurs moments de ce mariage à l’église de Saint-Joseph-de-Sorel et du party qui a suivi dans un grand chapiteau érigé sur la propriété de Boucher à Contrecœur.

Des extraits de cette vidéo de 90 minutes, dont la plupart sont inédits et n’ont été diffusés qu’aux jurés des mégaprocès des Hells condamnés dans l’opération Printemps 2001, peuvent dorénavant être vus sur les sites web du Journal et de TVA.

Le nouveau livre de notre Bureau d’enquête, intitulé Le ripou des Hells, fait aussi une description détaillée du contenu de cet enregistrement que la police a saisi lors d’une perquisition chez « Mom » Boucher, l’un des garçons d’honneur de « Balloune » Charlebois.

« Le penseur de la guerre »

Le 5 août 2000, jour des noces de Charlebois, les Hells Angels étaient en voie de remporter la guerre des motards ayant à l’enjeu le contrôle du marché de la drogue, au terme d’un conflit sanglant de six ans qui avait fait 150 morts au Québec, dont une vingtaine de victimes innocentes.

« C’était une guerre de business et de territoire. Mom, c’était le penseur de la guerre des motards. Tout le monde allait se rapporter à Mom », a relaté aux policiers l’ex-Hells Sylvain Boulanger, devenu délateur de l’opération SharQc et l’un des collaborateurs policiers que l’ex-enquêteur vedette Benoît Roberge a offert de « vendre » à René Charlebois entre 2012 et 2013.

Boucher n’avait pas seulement triomphé des Rock Machine. Après un premier procès hautement médiatisé, le leader des Hells avait aussi été acquitté, en novembre 1998, d’avoir commandé les meurtres odieux de deux agents correctionnels.

« Un anniversaire bien spécial... »

De plus, pour « Mom », le 5 août 2000 marquait l’anniversaire de son propre couple.

« Cette soirée représente aussi un anniversaire bien spécial pour les hôtes de la réception. J’aimerais vous dire que ce soir, Diane et Maurice, il y a 29 ans, ils se rencontraient. Donc, j’aimerais leur dédier la prochaine chanson », a annoncé Ginette Reno sur la scène aménagée sous le chapiteau. Elle a ensuite entonné L’hymne à l’amour en l’honneur du couple, avant de chanter pour les mariés.

L’hôte du party, que l’animateur de la soirée appelait « Monsieur Maurice », avait aussi invité le journaliste Claude Poirier pour qu’il rapporte la nouvelle en primeur dans l’hebdomadaire Allô Police.

Gloire éphémère

Ironie du sort, Charlebois et Boucher n’ont pu profiter bien longtemps de leur moment de gloire.

Écoutez le segment judiciaire avec Félix Séguin où il explique toute l'histoire derrière «Balloune» Charlebois via QUB radio :

Deux mois après avoir porté le toast aux nouveaux mariés, Boucher a de nouveau été arrêté puis emprisonné quand la Cour d’appel a cassé son verdict d’acquittement en ordonnant un second procès, qui a mené à sa condamnation à perpétuité.

Il est décédé d’un cancer de la gorge à l’été 2022 alors qu’il était incarcéré.

De son côté, Charlebois a pris le chemin de la taule sept mois après son mariage, lorsqu’il s’est fait épingler dans l’opération Printemps 2001.

« T’as eu le plus gros mariage qui s’est fait au Québec. D’après moi, tu dépasses [celui de] Céline Dion ! [...] Ça, c’est gros, René. C’est gros pis ça flashe. Quand tu veux trop flasher, la population, qu’est-ce qu’elle pense de ça ? Y as-tu pensé ? » lui a demandé l’enquêteur François Roux lors de son interrogatoire, sans que Charlebois daigne lui répondre.

