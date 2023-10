Arrêter de ramasser les feuilles mortes pour sauver l’environnement

Alors que l’automne est bien entamé, la plupart des personnes ayant une cour vont vouloir se débarrasser des feuilles qui y tombent, mais les experts américains en environnement avisent du contraire.

Ramasser les feuilles dans des sacs pour les envoyer au dépotoir «est de loin la pire des idées», a indiqué David Mizejewski, naturaliste de la National Wildlife Federation des États-Unis, au Washington Post.

«Ce qui arrive lorsqu’elles sont enfouies au dépotoir, c’est qu’elles se décomposent dans des conditions d’anaérobie, sans oxygène, et produisent du méthane, qui est un puissant gaz à effet de serre», a-t-il ajouté.

De plus, une bonne couche de feuilles, par terre, serait essentielle pour la survie et le développement de la faune et de la flore qui enrichissent les sols.

Ce serait aussi le cas pour les insectes pollinisateurs, comme les abeilles. «Ça leur permet de survivre à l’hiver et d’émerger pour polliniser votre jardin [au printemps] et d’aider à contrôler d’autres nuisances», a précisé Scott Black, directeur du Xerces Society, un organisme à but non lucratif pour la protection des invertébrés.

«Elles tombent autour des racines des plantes où elles [empêchent les mauvaises herbes de pousser], retiennent l’humidité du sol et servent de compost», a indiqué M. Mizjewski au Washington Post.