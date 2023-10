Madonna et ses médecins ne pensaient pas qu’elle allait survivre

Samedi soir, la diva a enfin donné le coup d'envoi très attendu de sa tournée The Celebration Tour à l'O2 Arena de Londres, sous les acclamations de milliers de fans en délire.

Au cours de son spectacle, Madonna a courageusement partagé les sombres moments qu'elle a vécus pendant son hospitalisation, survenue au début de l'été dernier, lorsqu'elle avait été découverte inconsciente chez elle à New York. Elle a déclaré avec émotion : «Je ne pensais pas que j'allais m'en sortir», en révélant les inquiétudes partagées par ses médecins quant à son pronostic vital.

Elle a poursuivi en révélant : «J'ai oublié cinq jours de ma vie - ou de ma mort. Mais les anges me protégeaient. Si vous voulez connaître mon secret, comment j'ai survécu, je me suis dit que je devais être là pour mes enfants, que je devais m'en sortir pour eux.»

Cette confession sincère a précédé une touchante interprétation acoustique de I Will Survive de Gloria Gaynor.

Rappelons qu’en juin dernier, le manager de la pop star, Guy Oseary, avait confirmé sur les réseaux sociaux qu'elle avait contracté une infection bactérienne grave et avait été admise en unité de soins intensifs pendant plusieurs jours.

Le spectacle a marqué le début de sa grande tournée mondiale, de nombreuses dates ayant été reportées en raison de son hospitalisation.

Lors de cette soirée mémorable, la chanteuse de 65 ans a régalé ses fans avec des performances de la plupart de ses plus grands succès, dont Nothing Really Matters, Live To Tell, Hung Up, Don’t Tell Me, Open Your Heart To Me, Like A Virgin et Like A Prayer.

Madonna sera de passage au Centre Bell de Montréal le 18 et 20 janvier prochain.

