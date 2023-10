Guerre Israël-Hamas: plus de 1000 Canadiens évacués d'Israël

Plus de 1000 Canadiens ont pu être évacués d'Israël par les airs depuis vendredi, alors qu’environ 300 autres personnes demeurent coincées dans la bande de Gaza, a confirmé Affaires mondiales Canada.

«Les départs avec assistance de Tel-Aviv à Athènes se poursuivent sans incident», a indiqué dimanche midi Julie Sunday, sous-ministre adjointe à Affaires mondiales Canada.

Deux vols de 90 et 173 passagers ont eu lieu dimanche vers la capitale grecque, et deux autres sont prévus lundi.

Des premiers passagers en provenance d’Israël sont arrivés vendredi en fin de soirée à Montréal, dont un groupe de la communauté syriaque de Laval qui s’était envolé vers Tel-Aviv au début du mois pour y vivre un pèlerinage de deux semaines.

«Nous continuons de suivre les autres passagers potentiels en Israël afin qu’ils soient prêts à voyager, qu’ils soient enregistrés sur des vols, et ainsi faciliter leur voyage vers le Canada», a précisé Mme Sunday lors d’un breffage technique.

Selon les plus récentes données d’Affaires mondiales Canada, plus de 6800 Canadiens sont actuellement inscrits en Israël, et plus de 450 en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.

Passage bloqué

Actuellement, environ 300 citoyens canadiens, résidents permanents et leur famille tentent toujours de quitter la bande de Gaza.

«Nous espérions avoir une opportunité pour une sortie par le passage de Rafah samedi, mais cela ne s’est malheureusement pas matérialisé», a affirmé Julie Sunday.

Les communications avec les ressortissants canadiens dans la bande de Gaza sont actuellement très difficiles en raison des coupures d’électricité, a-t-elle précisé.

Comme il est impossible de savoir quand le passage qui relie la bande de Gaza à l’Égypte pourra être ouvert, les autorités canadiennes affirment que «de se trouver près de la frontière serait un atout», mais ne demandent pas formellement aux ressortissants de s’y rendre tant qu’une ouverture ne sera pas envisageable à très court terme.

Les autorités travaillent sur un passage terrestre de la Cisjordanie vers la Jordanie voisine afin de transporter par autobus les ressortissants canadiens et ont exhorté ceux qui se trouvent au Liban à quitter le pays alors que des vols commerciaux sont toujours disponibles.

«Ce n’est vraiment pas le moment d’aller là-bas», a indiqué Mme Sunday en conférence de presse.

Cinq décès en Israël

Affaires mondiales Canada a confirmé dimanche le décès d’un cinquième Canadien en Israël. La victime, dont l’identité n’a pas été révélée, avait été portée disparue lors de l’attaque du Hamas en Israël il y a une semaine.

La veille, la famille de Shir Georgy, 22 ans, avait confirmé sa mort au Toronto Star. Elle prenait part au Festival de musique près de Gaza lorsqu’elle a été tuée, tout comme le Montréalais Alexandre Look, 33 ans, et Ben Mizrachi, 22 ans, de Vancouver.

Adi Vital-Kaploun, 33 ans, a, elle, été kidnappée dans sa maison située près de la frontière avec Gaza, puis tuée.

Trois Canadiens qui se trouvaient en Israël sont toujours portés disparus, selon les autorités.

«Nous sommes très focalisés sur les cas de ces personnes disparues, que nous tentons toujours de localiser et ramener en sécurité au Canada», a spécifié Mme Sunday.