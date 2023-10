Il vous faudra plus de patience et d’argent pour acheter ce type de camion

La grève qui secoue l’industrie automobile américaine depuis la mi-septembre a pris de l’ampleur cette semaine, alors que 8700 employés d’une usine de Ford du Kentucky ont cessé de travailler.

Et selon le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert, ce débrayage dans la plus grande usine de Ford aura un «impact significatif» sur le marché canadien.

«On y fabrique les camions de la série F, notamment la quasi-totalité des modèles Super Duty, qui chez nous sont extrêmement populaires et convoités», a-t-il expliqué en entrevue à LCN

Or, puisque les Américains s’arrachent aussi ces camions, une baisse de production causée par la grève entraînera logiquement une réduction importante de la distribution de ces véhicules au Canada, soutient M. Joubert.

«Le constructeur Ford ne veut pas trop perdre d’argent en vendant des véhicules au Canada, mais considérant le taux de change qui est à peu près de 35%, c’est moins payant pour Ford de vendre ces véhicules-là au Canada qu’aux États-Unis», indique-t-il.

«S’il y a grève pour une période assez prononcée, ça veut dire qu’on ne produira plus ces camions-là et le premier coupé, ce sera le marché canadien, ajoute le chroniqueur. On risque de patienter très longtemps pour réussir à mettre la main sur ces camions-là qui vont probablement coûter encore plus cher.»

