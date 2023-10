La tendance météo se maintient à quelques exceptions près

Un dimanche couvert est attendu, avec quelques éclaircies vers Montréal et Gatineau, tandis que le système dépressionnaire qui persiste depuis quelque temps sur la province continue de sévir dans l’Est.

Entre 60 et 100 millimètres de pluie sont attendus en Gaspésie, pour qui Environnement Canada maintient une alerte de pluie.

L’instabilité continue dans le centre du Québec, où l’on annonce de faibles chances de précipitation.

La région de Québec prévoit 40% de chance d’averse, avec quelques éclaircies au courant de la journée. Pareil pour le Saguenay, tandis qu’en Abitibi-Témiscamingue, une pluie légère est attendue dans la journée.

De l’Outaouais à Lanaudière, il annonce généralement plus beau que sur le reste de la province, avec des températures aux alentours des 16 degrés et un peu plus de soleil.

Ce mois d’octobre reste néanmoins un des plus chauds des dernières années, malgré les lourdes pluies et le vent qui ont marqué les dernières semaines. La semaine qui arrive risque de suivre la tendance.