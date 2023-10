Le «père du show-business» québécois, Guy Latraverse, n'est plus

L’un des fondateurs de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ), mais aussi des FrancoFolies de Montréal, Guy Latraverse, est mort samedi soir à la suite d’une longue maladie. Celui qu’on appelait le «père du show-business» québécois avait 84 ans.

«Le grand-papa de mes enfants est décédé hier», a écrit l’animateur Patrick Marsolais sur Instagram dimanche après-midi, ex-compagnon de Zoé Latraverse, fille de Guy Latraverse, qui avait confirmé la nouvelle aux médias plus tôt dans la journée «Il laisse un héritage incommensurable à la culture québécoise. Sans sa sensibilité au fait français et sa pas pire tête de cochon, le paysage culturel québécois ne serait pas le même aujourd’hui», a poursuivi Patrick Marsolais sur Instagram.

M. Latraverse, né le 5 juillet 1939 à Chicoutimi – aujourd’hui Saguenay –, a été l’un des bâtisseurs du milieu du divertissement au Québec. Il a été, à titre de gérant ou de producteur prolifique, associé à plusieurs monstres sacrés de la scène, dont Diane Dufresne, Robert Charlebois, Jean-Pierre Ferland, Yvon Deschamps, Louise Forestier, Jean Lapointe, Pierre Verville, Daniel Lemire et le défunt Claude Léveillée, dont il est devenu l’agent en 1962, alors qu’il n’avait que 23 ans.

LE JOURNAL DE MONTREAL





Il a été associé à des productions qui ont fait époque, notamment «L’Osstidcho», l’album et le spectacle «1 fois 5» ainsi que le concert de la Saint-Jean-Baptiste de 1976 sur le mont Royal, à Montréal, dont on parle encore plus de 40 ans plus tard.



Il a fait venir au Québec, à partir de 1964, plusieurs importants artistes français et internationaux, que ce soit Charles Aznavour, Gilbert Bécaud, Petula Clark, Julien Clerc, Léo Ferré ou Raymond Devos. Grâce aux contacts qu’il a établis, il a également permis à des Québécois de conquérir l’Europe.



L’ADISQ, qu’il a cofondée en 1979, lui a rendu hommage en 2013 en lui remettant le premier Félix honorifique à l’occasion de son 35e gala annuel présenté à la Place des Arts. C’est d’ailleurs sous son impulsion qu’un premier francophone, Claude Léveillée, s’est produit dans cette salle emblématique du Quartier des spectacles le 13 juin 1966, trois ans après son ouverture. À ses débuts, le lieu n’était réservé qu’à des vedettes internationales ou anglophones.

JOËL LEMAY/AGENCE QMI

C’est lui aussi qui a été le premier à produire une artiste québécoise – Diane Dufresne – à la fois au Forum de Montréal en 1980 et au Stade olympique en 1984.



Guy Latraverse, qui est le frère de la comédienne Louise Latraverse, a été diagnostiqué en 1986, après 20 ans de maladie sans traitement, de trouble bipolaire. Il a par la suite produit des émissions pour démystifier la maladie mentale et a pris part à la création de l’Association des dépressifs et des maniaco-dépressifs (aujourd’hui Revivre).

«Un des grands bâtisseurs»

Le premier ministre du Québec, François Legault, a rapidement réagi sur les réseaux sociaux en apprenant la disparition de M. Latraverse.

«Guy Latraverse, un des grands bâtisseurs de l’industrie québécoise du disque et du spectacle est décédé. Mes condoléances à tous ses proches, en particulier à sa sœur Louise», a-t-il écrit sur X.

Guy Latraverse, un des grands bâtisseurs de l’industrie québécoise du disque et du spectacle est décédé. Mes condoléances à tous ses proches, en particulier à sa sœur Louise. @LLatraverse https://t.co/L62cL0SmPG — François Legault (@francoislegault) October 15, 2023

«Guy Latraverse continuera toujours de vivre à travers notre culture et nos arts, qu’il a su porter bien haut tout au long de sa riche carrière», a pour sa part déclaré le chef de l’opposition à l’hôtel de Ville de Montréal, Aref Salem.