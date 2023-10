Les changements climatiques: un impact sur la saison de la chasse?

Les changements climatiques pourraient avoir un impact non négligeable sur la chasse à l’orignal, selon des experts.

• À lire aussi: [EN IMAGES] Camps réduits en cendres par les feux de forêt: votre chasse à l'orignal sera très différente cette année

• À lire aussi: La chaleur a influencé la saison de la chasse à l'orignal

En effet, un automne chaud, comme on le connaît cette année, peut influencer les comportements des animaux. C’est le cas des orignaux.

L’animal tentera alors d’éviter ou d’évacuer la chaleur.

Jean-Pierre Tremblay, biologiste et professeur à l’Université Laval, explique qu’une façon de le faire est bien sûr de haleter, «ce qui, du point de vue du chasseur, n’a pas beaucoup d’impact, par contre [les orignaux] changent beaucoup leur comportement. Ils vont être actifs dans les périodes où il fait plus frais, la nuit, dans des habitats plus fermés, où il y a un microclimat plus frais».

«L’animal est moins susceptible d’être observé et récolté», conclut-il.

La chaleur peut également entraîner des conséquences sur la conservation de la viande.

L’humidité qui était très présente dans l’air cet été au Québec a également largement contribué à la prolifération des tiques.

Plus la neige tarde à arriver, plus les populations de tiques risquent d’atteindre des niveaux d’infestation importants, selon M. Tremblay.

Cela pourrait poser problème à la naissance des vaux au printemps.