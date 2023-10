Les pays amis de Gaza «ne veulent finalement pas aider», dit une Israélienne

Plus d’une semaine après la reprise des hostilités entre Israël et le Hamas, une Franco-Israélienne installée à Tel-Aviv déplore toute la violence qui secoue son pays, et appelle les pays arabes à être davantage solidaires.

• À lire aussi: EN DIRECT | Jour 9 de la guerre Israël-Hamas

• À lire aussi: Le Hamas empêche-t-il les Gazaouis d’évacuer?

• À lire aussi: Manifestation à Montréal: «Israël terroriste, Trudeau complice!» – Adil Charkaoui

En entrevue sur les ondes de LCN, Noémie Bécache Fetaya affirme que le quotidien des habitants de Tel-Aviv a été chamboulé par l’attaque-surprise du Hamas.

Plusieurs hommes ont quitté la ville après le rappel de plusieurs réservistes par le Tsahal.

L’imminente offensive terrestre augmente l’inquiétude dans la population, tandis que les rues se font de plus en plus désertes.

La citoyenne assure que les militaires de l’État hébreu feront tout en leur possible pour ne pas tuer les civils dans la bande de Gaza.

«Nous ne sommes pas sanguinaires. Israël ne veut pas que des civils soient touchés [...] Des tracts sont envoyés, mais malheureusement, ces civils sont très souvent empêchés par leurs propres leaders de quitter le territoire», a-t-elle rappelé.

TVA Nouvelles

L’Israélienne dénonce également le manque de solidarité des pays arabes envers les Palestiniens pris au piège par les frappes de Tsahal.

«Ils sont empêchés par les pays amis, les pays frères. L’Égypte, qui ferme sa frontière, ça ne peut pas être plus évocateur à imager. Ils ont peur de recevoir les Gazaouis sur leur territoire. Ils ne veulent finalement pas aider, contrairement à ce qu’ils clament. C’est extrêmement compliqué à gérer pour l’armée israélienne, qui ne veut pas commettre de massacres», exprime-t-elle.

AFP

«Elle veut cibler les leaders du Hamas. Elle veut tuer ceux qui nous tueront si on ne les tue pas plus tard. Ils [les militaires israéliens] veulent aider les civils.»

*Voyez l’intégralité de l’entrevue dans la vidéo ci-dessus*