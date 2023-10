Rage au volant: il tire un homme, puis un témoin qui filme la scène

Après avoir atteint mortellement un homme par balle, il s’en prend à un passant qui filmait ce qui semble avoir été un violent épisode de rage au volant survenu mercredi à Portland, en Oregon.

C’est aux alentours de 16h30 que Samuel Gomez, 48 ans, a entendu des gens crier qu’un homme avait été abattu. Il s’est alors rendu sur les lieux pour découvrir la victime étendue sur le trottoir.

Voulant filmer la scène, il a sorti son cellulaire, mais s’est rapidement trouvé dans la mire du tireur.

«Il a chargé l’arme et il m’a regardé directement et puis [...] il m’a [visé]», a-t-il raconté à The Oregonian vendredi depuis son lit d’hôpital.

Le tir a d’abord traversé la jambe de Samuel Gomez avant de casser le fémur de son autre jambe. Heureusement, un médecin qui passait par là est allé lui administrer les premiers soins.

Malheureusement, la deuxième victime, Ryan Martin, 47 ans, n’a pas survécu à ses blessures. Ce dernier aurait été atteint en pleine poitrine, selon des informations recueillies par The Oregonian.

Le suspect dans cette affaire, Geoffrey E. Hammond, âgé de 46 ans, a été arrêté et pourrait faire face à des accusations de meurtre au second degré, tentative de meurtre au second degré, agression armée et usage illégal d’une arme à feu, a indiqué la police de Portland dans un communiqué.