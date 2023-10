Récoltes désastreuses: les agriculteurs interpellent à nouveau le gouvernement

Deux mois après qu’une centaine de producteurs horticoles aient pressé le gouvernement provincial de fournir une aide financière d’urgence pour pallier des récoltes désastreuses, plusieurs agriculteurs interpellent à nouveau les politiciens.

• À lire aussi: Détresse chez les agriculteurs: «Si ce n’était pas de la travailleuse de rang, je sacrais le feu à ma ferme»

• À lire aussi: «Ç’a été l’enfer»: des agriculteurs au bout du rouleau après une saison catastrophique

• À lire aussi: «Évènements climatiques extrêmes»: les producteurs horticoles demandent une aide d'urgence

En plus de la météo qui a été désastreuse pour les récoltes cet été avec des précipitations record dans certaines régions, l’inflation et les nouvelles normes pour protéger l’environnement auxquelles les producteurs doivent s’adapter font exploser leurs coûts d’opération.

Plusieurs agriculteurs craignent également pour la relève dans ce domaine alors que les dépenses qui augmentent rendent la tâche difficile aux nouveaux producteurs qui tentent de se lancer dans ce domaine.

C’est pourquoi l’aide du gouvernement provincial est à nouveau demandée par l’Union des producteurs agricoles (UPA).

«Quand je regarde ce qui s’est passé avec la filière batterie la semaine dernière, l’annonce comme quoi on va faire sauter le BAPE pour une entreprise qui va venir s’installer, et que nous par exemple si un producteur de porc veut faire un projet de 2500 truies, il doit passer au BAPE, je m’excuse, mais là je commence à penser que notre ministre Lamontagne est seul au combat pour nous et que monsieur Legault et monsieur Fitzgibbon ne veulent plus rien savoir de l’agriculture», affirme le président de l’UPA de la Capitale-Nationale-Côte-Nord, Yves Laurencelle.

De son côté, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation indique dans un courriel envoyé à TVA Nouvelles que des moyens pour soutenir la liquidité des producteurs ont été posés.

«En mai, la Financière agricole du Québec annonçait la mise sur pied d’une garantie de prêt de fonds de roulement de 50 000$ sans remboursement de capital et d’intérêts pour les 3 premières années, indique-t-on. Un comité spécial a aussi été mis en place pour identifier des pistes de solutions pour soutenir les producteurs et productrices touchés par la météo difficile.»

«Déjà plusieurs ajustements ont été faits pour prendre en compte l’été 2023, ajoute-t-on. On va continuer d’améliorer les programmes.»

Dans un communiqué publié jeudi, l’UPA reconnaît que le gouvernement a agi, mais selon l’organisme, l’aide serait insuffisante.

«Le gouvernement du Québec a posé des gestes concrets en réaction à cette tempête parfaite, indique-t-on. Mais il est d’ores et déjà clair que des gestes additionnels devront être posés.»

Voyez les explications complètes dans la vidéo ci-dessus