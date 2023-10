«Révolution»: Lil Rem danse pour ses enfants

Lil Rem a dédicacé son premier numéro à Révolution, dimanche, à ses deux enfants, qui étaient présents au bord de la scène pour l’encourager. Son étonnant numéro de popping racontait d’ailleurs l’histoire d’un homme piégé par son travail, qui ne passe pas assez de temps avec sa famille.

Le Français de 35 ans est arrivé au Québec il y a deux ans seulement avec sa femme et leurs deux enfants, Marc, 7 ans et Mia, 5 ans.

«Je suis venu ici pour mes enfants et pour le travail. Il y a beaucoup plus d’opportunités et d’ouverture dans le milieu artistique au Québec. Ma femme est aussi dans ce domaine.»

Il reconnaît d’ailleurs avoir été parfaitement accueilli dans la communauté de danse urbaine.

C’est dans la rue que Lil Rem a commencé à danser, alors qu’il était ado.

Photo fournie par OSA Images

«Je suis un artiste de rue. J’étais dans un groupe de danse qui faisait des prestations dans la rue, et l’été sur les plages du sud de la France. On a fait ça une dizaine d’années et j’ai toujours gardé cet esprit. Aujourd’hui encore, je danse sur la rue Sainte-Catherine ou dans le Vieux-Port. C’est un milieu très ouvert.»

Le danseur, qui travaille comme vidéaste pour gagner sa vie, ressent une certaine urgence de faire les choses.

Photo fournie par OSA Images

«Je danse depuis une quinzaine d’années, je suis aussi prof de danse, et j’ai toujours privilégié mes élèves en les faisant participer à des compétitions ou à des émissions de danse, mais je ne l’ai jamais fait moi-même. Je me suis dit que c’était le moment que je le fasse, après ce sera peut-être trop tard. Je connais les Twins, et je me suis dit que ce serait intéressant de participer à Révolution.»

Sa passion de la danse ne s’est pas transmise à son fils, mais sa fille Mia est son admiratrice numéro 1. «Elle aime beaucoup ça. Elle me suit partout et je la forme pour qu’elle soit dans la danse comme son papa.»

Photo fournie par OSA Images