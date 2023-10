«Révolution» repart en tournée!

Les danseurs chouchous de l’émission Révolution repartiront en tournée dans plusieurs villes du Québec à la fin de l’hiver.

Cette 4e édition de la tournée, qui sera pour l’occasion complètement réinventée, mettra en lumière une vingtaine de danseurs, dont ceux de la 5e saison actuellement diffusée à TVA, mais aussi ceux des années précédentes.

Lydia Bouchard assurera une fois de plus la mise en scène. La chorégraphe et maître dans l'émission, aux côtés de Mel Charlot et de Jean-Marc Généreux, a beaucoup aimé le processus l’an dernier et a pour objectif «d’être amoureuse à nouveau», a-t-elle confié en entrevue à l’Agence QMI.

«On a fait un spectacle qui nous ressemblait tous, avec les danseurs. On a vécu un beau moment avec le public aussi. [...] Mon objectif c’est d’amener de nouvelles choses à la table et d’en rafraîchir d’autres», a expliqué la metteuse en scène, soulignant qu’il y aurait également une continuité avec le dernier spectacle.

«Il y a comme un geste qui se prolonge, ce n’est pas complètement un remaniement drastique. [...] On veut qu’il y ait une évolution. Même pour le danseur, que ça lui serve de monter sur scène dans cette proportion-là. Je vais tout réécrire», a assuré Lydia Bouchard.

Tous les numéros seront d’ailleurs des créations originales.

Création musicale originale

Lydia Bouchard travaille actuellement avec le multi-instrumentiste et compositeur Manu Alias, qui a notamment collaboré aux séries télévisées Big Little Lies et Sharp Objects du regretté Jean-Marc Vallée, et qui est à la barre cette année de la musique du spectacle, afin de créer des pièces originales pour chacun des numéros.

La musique est évidemment très centrale dans le processus créatif de la metteuse en scène, elle en est même l’outil premier. «C’est vraiment un des grands exercices et des gros travaux pour moi en mise en scène, la musique», a-t-elle souligné.

«C’est comme jouer au tic-tac-toe. Je mets mon X et Manu met son O. J’en parle avec les chorégraphes, et on se questionne sur ce qu’on a besoin de dire avant tout. Donc c’est intimement lié à la mise en scène. On se demande comment la musique va venir supporter le propos et mettre en lumière les prouesses musicales des danseurs, parce qu’ils sont comme des Stradivarius et, musicalement, ils sont aussi poussés qu’un musicien», a fait valoir la chorégraphe, aussi chanteuse à ses heures.

«Je fais aussi des moodboard musicaux. J’arrive avec des sons, des rythmiques et vraiment une direction claire des couleurs. On fabrique une palette. Et après, quand on a décidé les tons dans lesquels on joue, c’est de la structure et c’est du bonheur. On fait juste travailler le climax et s’assurer que ça vienne prendre dans le ventre», a-t-elle décrit en se rappelant ses collaborations avec le Cirque du Soleil.

«On remaniait les chansons, et même si c’était des chansons du répertoire connu, il y avait une relecture. Il faut ajouter sa voix à quelque chose qui a déjà été populaire, donc c’est important de bien réfléchir.»

La 4e édition du spectacle Révolution en tournée réserve des surprises aux spectateurs et devrait également faire une petite place aux maîtres.

«Je n’enlèverais pas trois espaces dans mon casting de danseurs pour nous donner des places, ça m’enlèverait beaucoup de danseurs, a indiqué Lydia Bouchard en riant. Mais il y aura une présence des maîtres... une omniprésence des maîtres je dirais», a-t-elle poursuivi sans trop vouloir en dévoiler.

Le spectacle Révolution en tournée débutera à l’Espace St-Denis, à Montréal, les 22, 23 et 24 février 2024. Le spectacle ira ensuite à Gatineau et à Québec, en mars.

