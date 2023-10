Suzanne Somers est décédée après s’être battue contre un cancer du sein agressif pendant 23 ans

Suzanne Somers, célèbre pour ses rôles dans Three's Company et Step by Step, a perdu sa bataille contre un cancer du sein agressif qu'elle a courageusement combattu pendant plus de deux décennies. Elle aurait fêté son 77e anniversaire lundi.

C'est R. Couri Hay, le publiciste de longue date de Suzanne Somers, qui a partagé la triste nouvelle au nom de la famille de l'actrice, annonçant son décès survenu dimanche matin, la veille de son anniversaire.

«Suzanne Somers est décédée paisiblement chez elle aux premières heures du matin le 15 octobre. Elle a survécu à une forme agressive de cancer du sein pendant plus de 23 ans.»

L’actrice a trouvé un dernier réconfort auprès de son mari, Alan, de son fils Bruce et de sa famille proche qui s'était rassemblée pour célébrer son 77e anniversaire. Or, le destin en a décidé autrement.

Plutôt que de festivités d'anniversaire, la famille se rassemblera désormais pour honorer la vie extraordinaire de Suzanne Somers. Selon le communiqué, la famille tient à exprimer sa sincère gratitude envers les millions de fans et admirateurs qui ont généreusement chéri la comédienne tout au long de sa carrière.

Le publiciste a également annoncé qu'un service funéraire familial privé se tiendra cette semaine, suivi d'une cérémonie commémorative prévue pour le mois de novembre.

