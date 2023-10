Un enfant et sa mère poignardés par leur propriétaire parce qu’ils étaient musulmans

Un homme de 71 ans de l’Illinois est accusé de meurtre et de crime haineux pour avoir poignardé à mort un enfant de six ans et blessé gravement sa mère parce que ceux-ci étaient musulmans, rapportent plusieurs médias américains.

Joseph Czuba, le propriétaire du logement où résidaient la femme de 32 ans et son enfant, les aurait attaqués avec un couteau, samedi matin, à Plainfield.

«Les enquêteurs ont été capables d’établir que les deux victimes ont été ciblées parce qu’elles étaient de confession musulmane», a déclaré le bureau du shérif du comté de Will.

Ce dernier a ajouté que le conflit actuel entre le Hamas et Israël aurait servi de motivation au présumé tueur.

Lors de leur arrivée sur les lieux du crime, les policiers ont trouvé l’homme de 71 ans assis au sol près de l’entrée de la résidence où les deux victimes gisaient.

La mère et son garçon ont reçu chacun plus d’une douzaine de coups de couteau à la poitrine, au torse et aux bras.

Le décès de l’enfant a été confirmé à l’hôpital, alors que sa mère se trouve toujours dans un état critique, mais on ne craint plus pour sa vie.

Le suspect n’a fourni aucune réponse aux enquêteurs, mais la collecte de témoignages et d’éléments de preuve a conduit les policiers à arrêter Joseph Czuba.