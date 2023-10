«2 ou 3 flocons et on passe la gratte au plus sacrant!»

«L’hiver, les gens marchent dans la rue parce que les trottoirs ne sont pas déneigés ou déglacés à Montréal. Par contre les pistes cyclables, il tombe deux, trois flocons, et on passe la gratte au plus sacrant. Que c’est beau les pistes cyclables», ironise Richard Martineau.

Le Journal de Montréal rapporte dans son édition d’aujourd’hui que 14 000 chutes sont survenues sur les trottoirs ainsi que dans les stationnements et lieux publics de la métropole en cinq ans. Notre chroniqueur n’en revient pas.

«Les trottoirs, on les entretient si jamais il reste de l’argent dans les budgets, on va les déglacer», lance Richard Martineau.

Ce dernier se questionne sur leur entretien général. «Quand tu vois certains conducteurs de déneigeuses, les petites chenillettes qui se promènent sur les trottoirs, il y en a, on dirait qu’ils sont sur une mission de Dieu! Même s’il y a des gens sur le trottoir, tu fonces. Je ne sais pas ce qui est le plus dangereux, des trottoirs pas déglacés ou des trottoirs avec des chenillettes qui se promènent à toute vitesse?» s’interroge Richard Martineau.

