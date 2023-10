Après 5 ans de légalisation : des milliers de visites aux urgences en plus en raison du cannabis

La légalisation du cannabis il y a cinq ans a eu pour conséquences de faire bondir les visites aux urgences, ont relevé des médecins dans un commentaire publié par le journal de l’Association médicale canadienne la semaine dernière.

En révisant les études parues au Canada depuis la légalisation de la marijuana le 17 octobre 2018, les auteurs ont noté que l’usage du cannabis n’a guère évolué au pays, mais que la drogue douce a tout de même un impact important sur le milieu hospitalier.

Des milliers de patients aux urgences

Notamment, une étude menée en Ontario et en Alberta a permis de constater une hausse de 20 % du nombre de cas d’empoisonnement et de troubles liés au cannabis. Une autre étude, menée en Ontario, met en lumière une multiplication par 13 du nombre d’admissions à l’urgence de personnes avec le syndrome d'hyperémèse cannabinoïde, qui se traduit par des nausées et vomissements causés par le cannabis.

Le nombre de visites mensuelles liées à ce syndrome en Ontario est passé de 0,26 par 100 000 habitants à 3,43 par 100 000 habitants, ce qui peut aisément représenter plus de 1000 visites aux urgences par mois à la grandeur du pays.

Grossesses, enfants, accidents

Le nombre de femmes enceintes qui ont exposé leur foetus au cannabis pendant leur grossesse a aussi doublé, tandis que le nombre de visites à l’hôpital pour des enfants qui ont ingéré du cannabis a triplé.

Une étude menée en Colombie-Britannique avait aussi démontré que deux fois plus d’accidentés de la route qui s’étaient retrouvée en salle de traumatologie dans les hôpitaux de la province avaient du THC dans le sang. Ce taux a bondi de 3,8 % des automobilistes accidentés, avant la légalisation, à 8,6 % après la légalisation.

Pour autant, les auteurs ont noté des avantages à la légalisation de la drogue, particulièrement dans les palais de justice où le nombre de dossiers liés au cannabis a largement diminué – de 73 % pour les femmes et de 83 % pour les hommes.

«En analysant les faits après cinq ans de légalisation, on constate que le succès des objectifs de la politique est mitigé, avec des bénéfices dans le système de justice qui semblent plus tangible qu’en santé», ont noté les médecins en appelant à continuer à suivre les impacts de la Loi sur le cannabis.