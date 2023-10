Cérémonie émouvante pour Alexandre Look à Montréal

Près de 300 personnes ont pris part lundi soir à une cérémonie spéciale en mémoire d’Alexandre Look, ce Montréalais tué lors de l’attaque du Hamas en Israël le 7 octobre.

L’événement se déroulait sous haute sécurité au Campus communautaire juif de Montréal.

Les participants devaient remplir un formulaire et passer un détecteur de métal avant d’entrer dans la salle où avait lieu la cérémonie.

Le père d’Alexandre Look était présent et s’est dit soufflé par la présence d’autant de gens et l’empathie de ceux-ci.

Celui-ci a d’ailleurs indiqué à TVA Nouvelles être en contact avec le gouvernement fédéral afin d’organiser le rapatriement du corps de son fils.

Cette étape est cruciale pour permettre à la famille de réellement entamer son processus de deuil.

