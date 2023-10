Le Canadien devra se passer des services de Kirby Dach pendant une période indéterminée. Et selon ce que le Canadien a annoncé, l’attaquant devrait être sur la touche pendant plusieurs semaines.

« Kirby Dach a subi une blessure significative. Son absence ne sera pas à court terme. Le processus d’évaluation se poursuit pour établir le diagnostic précis», a fait valoir l’équipe de communication du Tricolore.

Dach a subi ce qui semble être une blessure au genou droit au cours de la première période du match de samedi, alors que l’impact de la mise en échec de Jarred Tinordi l’a propulsé sur le banc des Blackhawks.

C’est donc une autre tuile qui s’abat sur la tête de l’athlète de 22 ans. L’an dernier, la saison de Dach a été limitée à 58 matchs en raison de différentes blessures. Durant ses années juniors, une fracture à une main l’avait empêché de prendre part au Championnat mondial junior.

«C’est assurément frustrant pour lui, a souligné Brendan Gallagher, un autre habitué de l’infirmerie. On fait beaucoup de sacrifices pendant la saison morte pour s’assurer d’être dans la meilleure forme physique possible. On pouvait voir que c’est exactement ce que Kirby a fait.»

Newhook au centre

D’ailleurs, après un camp convaincant, le début de saison du gaillard de 6 pieds, 4 pouces semblait prometteur. Au centre d’Alex Newhook et de Juraj Slafkovsky, il avait récolté deux passes en deux matchs.

«C’est un joueur important pour nous. Il a un niveau de compétition élevé. Il amène un aspect physique au match en remportant bon nombre de batailles pour l’obtention de la rondelle et en soutirant la rondelle à l’adversaire», a fait valoir Martin St-Louis.

«On doit regarder vers l’avant et jouer les cartes qui nous sont brassées. Ce n’est pas un joueur qui fait l’équipe. Avec notre profondeur collective, on va passer au travers», a poursuivi l’entraîneur-chef du Canadien.

La prochaine main jouée par St-Louis verra Alex Newhook passer de la position d’ailier à celle de centre. Voilà qui chamboule un peu les plans de l’organisation qui comptait offrir le temps nécessaire au nouveau venu pour lui permettre d’apprivoiser les différents concepts et systèmes de l’équipe.

«Ce sera un gros morceau à remplacer. Je vais m’assurer d’être à la hauteur», a indiqué Newhook.

Pas de rappel pour Armia

Le rôle de joueur de centre ne sera pas entièrement nouveau pour lui. À l’époque où il portait les couleurs de l’Avalanche, il a alterné entre la position d’ailier et de centre.

«Être polyvalent, c’est une de mes forces. Je suis à l’aise aux deux positions, a-t-il assuré. Celle de centre demande une plus grande implication défensive, mais ça ne m’effraie pas. J’ai trois ans d’expérience à mon actif et j’ai la maturité nécessaire pour y arriver.»

Par ailleurs, St-Louis a indiqué que, pour l’instant, il allait faire confiance aux 12 attaquants qu’il a toujours sous la main. Par conséquent, Joel Armia ne recevra pas de coup de fil de Kent Hughes.

D’autant plus que Christian Dvorak reviendra éventuellement au jeu. Opéré au genou droit et placé sur la liste des blessés à long terme dès le premier jour de la saison, l’Américain sera admissible à réintégrer la formation le 2 novembre, lors du match en Arizona.

À voir aussi :