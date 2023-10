Crise du logement: des aînés se retrouvent à la rue

Québec solidaire demande que les aînés soient mieux protégés contre les évictions, à la suite du cri du cœur de deux dames âgées.

Une femme de 76 ans a récemment été évincée de son logement où elle résidait depuis un peu plus de 9 ans et une autre qui fait maintenant face à une menace d’éviction.

«Je n’ai toujours pas de logement, je suis dans la rue», dit Jeanette Chiasson. «À l’âge où je suis rendue, est-ce possible d’avoir au moins un toit?»

Capture d'écran TVA Nouvelles

Andrés Fontecilla, député de Québec solidaire, souhaite maintenant proposer des amendements alors que débute, cette semaine, l’étude détaillée du projet de loi 31.

En somme, ce qu’il propose, c’est d’élargir la portée de la loi Françoise David, adoptée en 2016.

Cette loi prévoyait de protéger les aînés à revenu modeste de 70 ans et plus qui résident dans un logement depuis plus de 10 ans.

Fontecilla souhaite modifier les paramètres de cette loi en abaissant l’âge à 65 ans pour les gens qui résident dans un logement depuis plus de 5 ans et de hausser le seuil maximal du revenu pour protéger davantage de gens.

«Est-ce que c’est logique que sur ce beau territoire du Québec on condamne des aînés à la rue? Moi j’appelle ça un scandale», dit Françoise David, ex-députée de Québec solidaire.

Capture d'écran TVA Nouvelles

L’étude détaillée du projet de loi 31 devrait débuter mardi après-midi à Québec.