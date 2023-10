Dans «L’iris blanc», le nouvel ennemi d’Astérix est un gourou adepte de la «pensée positive»

L’ennemi d’Astérix dans le 40e album du Gaulois, à paraître le 26 octobre dans plusieurs pays, est un personnage de gourou philosophe adepte de la «pensée positive» appelé Vicévertus, a révélé l’éditeur lundi.

• À lire aussi: EN IMAGES | Un passionné reproduit le village d’Astérix en allumettes

• À lire aussi: Une planche d’Astérix vendue 241 226$

L’Iris blanc (48 pages) paraîtra simultanément en 20 langues, avec plus de cinq millions d’exemplaires.

C’est le sixième album dessiné par Didier Conrad, qui a repris la série en 2013 après la retraite d’un des deux créateurs d’Astérix, Albert Uderzo. Il est assisté au scénario par l’auteur à succès Fabcaro.

Lors d’une conférence de presse au siège social de Hachette Livre à Vanves, près de Paris, les auteurs ont expliqué que l’intrigue tournerait autour de Tulius Vicévertus, médecin de Jules César, par ailleurs philosophe, venu motiver les troupes démoralisées autour du village des «irréductibles Gaulois».

L’Iris blanc, «c’est une école. Il s’est inspiré d’un philosophe grec pour créer sa méthode», a expliqué Fabcaro.

Vicévertus va non seulement remonter le moral des soldats romains, mais aussi instiller la division au sein du village gaulois. Cette nouvelle philosophie, qui prône bienveillance, régime végétarien et méditation, va trouver ses partisans, comme la femme du chef du village, Bonnemine, et ses détracteurs, comme le sceptique Astérix.

Pour le dessiner, Didier Conrad avait d’abord imaginé un homme assez jeune. Mais avec le scénariste et l’éditeur, le choix s’est tourné vers un homme mûr aux cheveux blancs, mi-longs.

Chaque nouvel album d’Astérix, malgré la disparition de ses deux créateurs (le scénariste René Goscinny en 1977 et le dessinateur Albert Uderzo en 2020), est un immense événement en librairie, tous les deux ans.

«Astérix va on ne peut mieux», a souligné la directrice générale d’Hachette Illustré, Isabelle Magnac. Elle a relevé le record de fréquentation du Parc Astérix, à Plailly, au nord de Paris, avec plus de 2,8 millions de visiteurs en 2022.

Les Éditions Albert René, qui détiennent les droits, sont l’une des plus rentables de Hachette Livre, groupe en passe d’être racheté, avec le reste de Lagardère, par Vivendi, contrôlé par le milliardaire Vincent Bolloré.