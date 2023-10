Décès de Guy Latraverse: des artistes d’ici lui rendent hommage sur les réseaux sociaux

Au lendemain du décès de Guy Latraverse, le «père du show-business québécois», de nombreux artistes d’ici continuent de lui rendre hommage sur les réseaux sociaux.

Le départ de l’agent et producteur Guy Latraverse, qui s’est aussi illustré en parlant publiquement de son diagnostic de trouble bipolaire, a ému plusieurs artistes d’ici qui ont tenu à lui dédier quelques mots.

Sa sœur, la comédienne Louise Latraverse, a d’ailleurs laissé un mot lundi matin sur son mur Facebook:

«Il était travaillant, mon frère. Toujours au poste! Un pied dans son grand escalier à pic, un autre pied sur scène. Diane voulait qu’on expose son agenda au Musée! Un scribe! Sa belle écriture! Un tableau! Chaque détail quotidien inscrit avec soin et clarté. Sa belle intelligence! xxx»

Yves Jacques

«Repose en paix Guy Latraverse!»

Mara Tremblay

«Merci d’avoir pris le temps auprès de moi, en tête à tête, pour parler, partager et m’encourager à passer au travers les bas et les hauts de ma bipolarité, quand personne encore en parlait, il y a quinze ans. Sans vous, je ne la porterais certainement pas avec autant de force et d’amour envers moi-même.»

Bruno Pelletier

«Au revoir Guy Latraverse, un pilier de chez nous et un grand gentleman! Merci pour tout!»

Boucar Diouf

«C’est avec une grande tristesse que j’ai appris le décès de Guy Latraverse d’un coup de fil de sa fille, Zoé. Guy qui était un gentleman, un homme bon, un gentil. J’ai croisé son chemin au Grand Rire de Québec au début des années 2000. J’ai fait quelques numéros d’humour devant lui. Il a aimé ce que je faisais. Il s’est proposé de m’amener à Montréal et m’a produit en 2005 au Petit Medley. Ça a été quand même une main tendue qui a été très déterminante pour la suite de mon histoire sur les planches.»

Marina Orsini

«Au revoir cher Guy... Condoléances à toi chère Zoé et Louise... ainsi qu’à toute la famille. RIP. #GuyLatraverse Un des piliers du milieu du spectacle de chez nous.»

P-A Méthot

«Merci Guy. Bon voyage

Guy Latraverse

1939-2023»

Dominic Champagne

«À Monique, Zoé, Simon, Rose, Louise, Michèle, Monica, et à tous les amis et complices, je souhaite mes sincères condoléances. Nous perdons une partie de nous mêmes. Mais nous savons que si le corps s’en va, l’esprit demeure. La cathédrale qu’il a bâtie en y dévouant toute sa vie se tient bien droit ce soir devant l’éternel. Mille fois un milliard de mercis, mon ami, d’avoir été cet homme-là. C’est avec un grand pincement à l’âme que je t’entends encore t’exclamer, l’œil pétillant et le cœur débordant: formidable!»

Pierre Séguin

«Le grand Guy Latraverse est parti. Un monument de notre showbusiness! Rien de moins. Une inspiration pour moi, j’ai beaucoup travaillé avec lui. Il est derrière tellement d’événements culturels qu’il serait trop long de les énumérer ici. Je souhaite à Monique et aux enfants, à Louise & Michèle mes plus sincères sympathies et mon soutien total dans cette épreuve. On vient de perdre le père de notre showbusiness moderne. Respect»