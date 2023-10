Déclin de l’entrepreneuriat: le nombre d'entrepreneurs a chuté de moitié en 20 ans

Le nombre de Canadiens qui se lancent en affaires a chuté presque de moitié en deux décennies, selon une récente étude de la Banque de développement du Canada (BDC) publiée lundi.

L’enquête réalisée par la BDC, en collaboration avec l’Université de Montréal et le programme Millénium Québecor, a révélé que, malgré une population de 40 millions d’habitants, le pays compterait 100 000 entrepreneurs de moins qu’il y a 20 ans.

Cette tendance alarmante a été ressentie en 2022 où en moyenne seulement 1,3 personne sur 1000 avait lancé une entreprise, comparativement à 3 sur 1000 en 2000, selon l’étude de la BDC, qui s’est dite inquiète de ce déclin.

Un taux de chômage bas, des salaires élevés, le vieillissement de la population et un environnement d'affaires plus complexe constituent les facteurs qui auraient accentué la situation, selon le rapport de l’institution financière.

«Cette tendance est préoccupante parce que l'entrepreneuriat est crucial pour l'économie et alimente l'innovation et la croissance économique», a indiqué dans un communiqué Pierre Cléroux, vice-président Recherche et économiste en chef à BDC.

Selon la même étude, le tiers des entreprises qui se créent fermeraient leurs portes au bout de cinq ans, une situation qui met un contraste entre l’intention de se lancer en affaires et la réussite entrepreneuriale.

«Pour combler cet écart, il est important que les entrepreneures et entrepreneurs acquièrent des compétences essentielles pour lancer et faire grandir leur entreprise, en particulier dans un environnement d'affaires de plus en plus complexe», a recommandé Cléroux.