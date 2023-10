Démarrage record pour le film-concert «Taylor Swift: The Eras Tour» au box-office

Déjà reine de la pop, Taylor Swift peut désormais se vanter d’être aussi la reine du box-office. Son film Taylor Swift: The Eras Tour a récolté 96 millions de dollars au box-office nord-américain la fin de semaine passée, devenant ainsi le concert filmé le plus payant de tous les temps aux guichets.

Présenté sur plus de 3850 écrans aux États-Unis et au Canada, Taylor Swift: The Eras Tour a généré à lui seul plus de 70% des recettes du box-office nord-américain, de jeudi à dimanche.

Le film-concert de la mégastar pop américaine s’est ainsi facilement emparé du premier rang du box-office, loin devant le film d’horreur L’Exorciste: dévotion qui a dû se contenter d’une récolte de 11 M$.

The Eras Tour a aussi été le film le plus couru de la fin de semaine dans les salles du Québec, ont confirmé plusieurs sources au Journal. Les données du box-office de la province n’étaient toutefois pas encore disponibles au moment d’écrire ces lignes.

«Dans notre cinéma, à Saint-Eustache, ç’a été le film le plus populaire du week-end, indique le propriétaire de l’établissement, Éric Bouchard, qui est également coprésident de l’Association des propriétaires de cinémas du Québec.

«Ce que je constate en regardant les chiffres pour l’ensemble de la province, c’est que le film a fonctionné plus fort dans les marchés urbains quand dans les marchés régionaux. Ç’a explosé dans des marchés comme Montréal, Laval, Brossard et Québec.»

Une nouvelle mode

Grâce aux 96 M$ récoltés pendant son premier week-end, Taylor Swift: The Eras Tour s’est déjà hissé au sommet du palmarès des concerts filmés les plus rentables de tous les temps au box-office, devant notamment Justin Bieber: Never Say Never, qui avait engrangé 73 M$ au box-office en 2011, et This Is It, sorti quelques mois après la mort de Michael Jackson en 2009, avec 72,1 M$.

Éric Bouchard voit d’un bon œil le retour en force des film-concerts à grand déploiement. Après Taylor Swift, ce sera au tour de Beyonce de lancer le sien, au début décembre.

«En tant que propriétaire de cinéma, je suis très heureux de voir ce genre de films sortir dans nos salles, souligne-t-il.

«Les gens viennent chez nous pour se divertir. C’est sûr qu’ils viennent principalement pour voir des films, mais je n’ai pas de problème à ce qu’ils viennent aussi voir des concerts à l’occasion. Octobre est généralement un mois où il y a peu de blockbusters qui sortent en salle. La sortie du film de Taylor Swift est donc arrivée au bon moment.»