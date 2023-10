Des drones de Bombardier volent secrètement au Canada depuis des mois

Le grand patron de Bombardier, Éric Martel, a récemment révélé qu’un drone de bonne taille volait secrètement au Canada depuis l’an dernier afin d’aider l’entreprise à mettre au point l’avion d’affaires de l’avenir.

«Nous avons actuellement un modèle de démonstration – un drone – d’une envergure de 18 pieds [5,5 mètres] qui vole secrètement au Canada», a-t-il déclaré au magazine américain Aviation Week.

Le prototype fait partie du programme de recherche EcoJet, lancé par Bombardier il y a environ 10 ans. Depuis 2017, un drone quasi identique, mais de plus petite taille – 2,4 mètres (8 pieds) d’envergure – a réalisé de nombreux vols en Amérique du Nord.

Avec le drone de plus grande taille, l’avionneur obtient des données qui se rapprochent davantage d’une situation de vol réelle pour un jet d’affaires. Les deux prototypes sont dotés de moteurs à réaction, mais Bombardier n’exclut pas que ses futurs avions d’affaires soient hybrides ou même entièrement électriques.

Le plus gros au pays

«On pense qu’on est les premiers à faire voler un drone aussi gros et aussi lourd au Canada. C’est probablement, aussi, le plus rapide qui n’a jamais été mis en vol dans l’espace aérien canadien», souligne Benoit Breault, directeur de la recherche et de la technologie chez Bombardier.

«Tout ce qui est “avions du futur”, ça tombe dans ma cour, ajoute-t-il. Pour moi, c’est un rêve de petit garçon... Je suis très chanceux de faire ce que je fais!»

Photo fournie par Bombardier

La particularité des drones EcoJet de Bombardier, c’est que leurs ailes sont entièrement intégrées au fuselage. Résultat: un aérodynamisme nettement plus fluide qui procure, à lui seul, des économies de carburant de l’ordre de 20%.

«On pense que c’est ça, l’aviation du futur chez Bombardier», affirme M. Breault.

«L’une des difficultés techniques qu’on a, c’est qu’il faut apprendre à faire voler cette nouvelle forme aérodynamique là», précise-t-il. D’où ce programme secret d’essais en vol, qui doit s’étaler sur quelques années encore.

Photo fournie par Bombardier

Difficile à spotter

Rares sont les Canadiens qui ont eu la chance de voir les drones sans pilote de Bombardier en vrai. Leurs vols ont généralement lieu dans des endroits éloignés... loin des curieux et des espions industriels.

En vertu des règles de Transports Canada, les drones expérimentaux de Bombardier ne peuvent effectuer leurs vols que dans des zones où il n’y a pas de bâtiments habités.

«Et il faut absolument qu’on ferme l’espace aérien pendant les essais», note Benoit Breault.

Cela dit, il n’est pas impossible qu’un badaud puisse apercevoir l’un des drones de Bombardier.

«Une fois que l’avion est parti, qu’il est sur la piste, c’est difficile de se promener avec un drap noir [pour le cacher], lance M. Breault. C’est un peu pour ça qu’on ne dévoile pas exactement où il se promène. Mais s’il y avait des gens qui se retrouvaient à la bonne place et au bon moment, c’est sûr qu’ils le verraient.»

Photo fournie par Bombardier

Pas avant 10 ans

Il faudra attendre au moins une dizaine d’années avant que les innovations aérodynamiques testées par les drones de Bombardier ne se retrouvent dans des avions en service.

Mais déjà, Bombardier dit tirer des bénéfices du programme EcoJet, qui pique la curiosité des étudiants en aéronautique et des fournisseurs, entre autres.

«Il y a énormément de gens qui choisissent Bombardier sur la base de l’EcoJet», soutient Benoit Breault.

Bombardier refuse de dire combien elle a misé sur le projet jusqu’ici, mais M. Martel a dit à Aviation Week que celui-ci recevait présentement «la plus grande part» des investissements de l’entreprise en recherche et développement.