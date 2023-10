Désinformation sur TikTok: plus de 500 000 vidéos supprimées sur la guerre en Israël

La guerre qui oppose Israël au Hamas n’échappe pas au phénomène de désinformation sur les médias sociaux, à tel point que TikTok a dû mettre les bouchées doubles pour contrôler les informations qui circulent depuis plus d’une semaine sur sa plateforme.

Depuis dimanche, la plateforme chinoise a assuré, dans un communiqué, avoir déjà supprimé plus de 500 000 vidéos et fermé 8000 comptes de diffusion en direct dans la région touchée pour violation des lignes directrices de TikTok.

Le média social a indiqué avoir mis en place plusieurs mesures dès le début des attaques pour contrôler la désinformation qui circule.

Ainsi, TikTok a notamment mis sur pied un centre de commandement pour coordonner le travail de ses «professionnels de la sécurité», mais a aussi embauché plus de personnes parlant arabe ou hébreu pour modérer les contenus.

Écoutez la chronique du journaliste Alexandre Moranville au micro de Yasmine Abdelfadel via QUB radio :

Le logiciel utilisé par la plateforme pour détecter et supprimer automatiquement les contenus graphiques et violents a par ailleurs été amélioré.

«Nous supprimons également les médias synthétiques qui ont été édités, assemblés ou combinés d’une manière susceptible d’induire notre communauté en erreur sur des événements réels», a souligné l’entreprise.

Quelques jours plus tôt, TikTok – tout comme Google, X (anciennement Twitter) et Meta – a reçu un avertissement du commissaire européen Thierry Breton concernant la modération de contenu.

«TikTok a l’obligation particulière de protéger les enfants et les adolescents des contenus violents et de la propagande terroriste, ainsi que des défis de la mort et des contenus potentiellement mortels», a écrit le commissaire européen sur X, jeudi.

