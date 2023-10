Deux refuges pour sans-abris verront le jour au Lac-Saint-Jean

Le gouvernement du Québec octroie une subvention supplémentaire de près d’1 million $ au CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean pour mieux soutenir les personnes en situation d’itinérance ou à risque de le devenir. Ce moment sera réparti entre Alma et Roberval, où deux refuges verront le jour, idéalement d’ici le mois de novembre.

Cette annonce découle de l'engagement pris par le ministre Carmant d'accorder un financement supplémentaire pour répondre aux besoins immédiats en matière d'itinérance au Québec. Promesse qu'il avait faite lors du récent congrès de l'Union des municipalités du Québec.

Au Lac-Saint-Jean, les personnes en situation d’itinérance n'ont pas beaucoup de choix pour se loger, puisque la seule maison pour sans-abri est située à Chicoutimi.

Idéalement d’ici novembre, deux refuges devraient être mis à leur disposition au Lac-Saint-Jean. Neuf lits seront disponibles à Roberval et sept à Alma. En plus des refuges de nuit, l’endroit sera ouvert aux usagers en journée. Chaque refuge pourra compter sur la présence d’un intervenant et d’un agent de sécurité.

L'objectif est de pérenniser ces services pour que la clientèle puisse en profiter à toute période de l’année.

Divers acteurs du milieu se mobilisent depuis un an à ce que ce projet puisse voir le jour. Il s’agit d’un investissement majeur, une première de cette envergure au Lac-Saint-Jean.

«Je n’ai jamais vu une concertation municipalités, CIUSSS et organismes communautaires aussi forte, aussi engagée dans une cause», a admis la députée de Roberval, Nancy Guillemette.

L’objectif de ces refuges est d’offrir de l’aide d’urgence pour ensuite mieux rediriger la clientèle vers des services adaptés. Le but étant de tendre vers une réinsertion sociale.

Selon le maire de Roberval, Serge Bergeron, il y avait urgence d’agir. Le nombre de personnes en situation d’itinérance visible au Lac-Saint-Jean a doublé depuis la dernière année. La pandémie, le manque de logements et l'inflation n'ont fait qu'accroître ce phénomène.

«Il n’y en a pas un qui a dit non, tout le monde a collaboré à sa façon, c’est extraordinaire. Pour moi, c’est comme dire au reste de mes collègues du Québec, vous voyez ce qu’il se passe? Faites la même chose et, s’il-vous-plaît, faites-le rapidement. Ces gens-là ont besoin de nous et ces gens-là ont besoin de services. On ne peut pas les laisser comme ça à la rue, c’est impossible pour moi», a confié M. Bergeron.

De l’aide qui était attendue

Plusieurs personnes en situation d'itinérance à Roberval comptent bien profiter des nouveaux services et se disent rassurés de cette annonce. Plusieurs dorment encore dans des campements à cette période-ci de l’année et ont hâte d’avoir un endroit où se réchauffer.

«Je n’ai pas dormi de la nuit parce que je commence à geler dans mon «sleeping». Je ne peux pas rester dans le néant comme ça tout le temps. J’espère que ça va aider et qu’ils vont faire ça vite. Ça va peut-être donner un sourire dans le visage des gens», a déclaré un homme en situation d’itinérance rencontré par TVA Nouvelles.

La subvention est offerte pour un an mais des discussions sont en cours avec le ministre Carmant pour que les montant soient octroyés de façon récurrente. L’emplacement des refuges devrait être confirmé sous peu.